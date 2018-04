Die Tür von Fodys Fährhaus ist derzeit geschlossen, es stehen umfangreiche Renovierungsarbeiten an. Nach RNZ-Informationen soll der Betrieb mit neuer Konzeption am 15. Mai wieder eröffnet werden. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Seit 1. Januar ist das Lokal "Fodys Fährhaus" geschlossen. Im November meldete der Eigentümer des Gastronomiebetriebs, Willy Koch, Insolvenz an. Mittlerweile sei die Insolvenz von der Mannheimer Kanzlei "Papst Lorenz und Partner" abgewickelt, sagte Koch der RNZ. Alle Arbeitnehmer hätten neue Anstellungen in der Region gefunden und mittlerweile stehe auch fest, wie es mit den Räumen weiter gehe.

"Ich bin und bleibe Eigentümer des Gebäudes", sagte Koch. Er selbst wolle in Ladenburg aber nicht mehr gastronomisch tätig werden. Das Lokal habe er daher an die Brauerei Krombacher verpachtet, die ihrerseits mittlerweile einen Pächter für den Gastronomiebetrieb gefunden habe.

Landratsamt stellte keine neue Konzession aus

Das renovierte Lokal mit neuem Konzept soll am 15. Mai eröffnet werden. Ein stadtbekannter Mannheimer Gastronom werde in einem "Wirtshaus am Neckar" deftige Kurpfälzer Küche anbieten, sagte Koch. "Ich kenne den Gastronom. Die Brauerei hat sicherlich eine gute Wahl getroffen." Derzeit finden in den ehemaligen Fodys-Räumen umfangreiche Umbauarbeiten statt, berichtete der 60 Jahre alte Koch, der auf dem Höhepunkt seiner Gastronomen-Karriere einmal sechs Betriebe führte und über 250 Angestellte beschäftigte.

Er sei zwar von vielen Stammgästen ermuntert worden, den Betrieb neu zu eröffnen, das habe er allerdings abgelehnt. Das Fodys-Kiosk im Ladenburger Freibad dagegen hätte Koch gerne weitergeführt. Nach wie vor hat der Pachtvertrag mit der Stadt Gültigkeit.

Vom Ordnungsamt sei ihm aber mitgeteilt worden, dass mit der Einreichung des Insolvenzantrags gleichzeitig seine Gaststättenkonzession erloschen sei. Trotz seiner intensiven Bemühungen, sagte Koch, habe ihm das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises keine neue Konzession ausgestellt. Damit kann er auch das Kiosk nicht mehr weiterbetreiben. Sein ehemaliger Partner und Mitgründer der Fodys-Gruppe habe ihm mitgeteilt, dass er das Kiosk im Freibad gepachtet habe, sagte Koch.

"Ich schaue jetzt, wo sich neue Möglichkeiten ergeben", sagte der Gastronom im RNZ-Gespräch. Seinen Lebensunterhalt verdiene er derzeit mit der Vermittlung von Cateringleistungen. Sein Traumjob sei das aber nicht. Mit der Entwicklung im ehemaligen "Fodys Fährhaus" ist Koch dagegen zufrieden. Wie es aussieht, sollen einige Attraktionen aufrecht erhalten. Laut Koch ist der neue Wirt mit Susan Horn im Gespräch, ob die "Mo-Roots"-Reihe fortgesetzt werden könne. "Es sieht ganz gut aus."

Nichts zu befürchten hat der Hundesportverein, der in dem Gebäude sein Vereinsheim untergebracht hat. "Es gibt einen langfristigen Mietvertrag, der selbstverständlich weiter gelten wird", sagte Koch.