Am Montag rollte ein Bagger an, um mit dem Abriss des Gebäudes zu beginnen. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Das Areal mit dem längst geschlossenen Aldi-Markt am Stadteingang West hinter der "JET"-Tankstelle dümpelte nach der Eröffnung des Ladenburger Einkaufszentrum im Jahr 2009 vor sich hin. Immer wieder meldeten potenzielle Gebäudenutzer ihr Interesse an, aber konkret wurde es bei der Nachmietung des Aldi-Markts bisher nicht.

Im Gespräch war eine Gebäudeanmietung durch einen Tierversorgungs-Markt. Aber auch der Einzug einer Schnellrestaurantkette machte an der Gerüchtebörse im "Städtl" die Runde. Im Netz reagierten besonders Jugendliche erfreut darauf, dass in Ladenburg womöglich ein Fastfood-Restaurant entstehen könnte. "Dazu wird es nicht kommen", stellte nun Bürgermeister Stefan Schmutz auf Nachfrage der RNZ klar. Am Montag rückten auf dem Gelände Bagger an. Stück für Stück wird das Gebäude nun abgerissen. Somit ist klar, dass für den zukünftigen Investor nur das Grundstück von Interesse ist.

Die Abrissgenehmigung wurde bereits im Jahr 2006 ausgestellt. Im Technischen Ausschuss wurde das Bauvorhaben nicht behandelt, weil die Planungen dem dort gültigen Bebauungsplan nicht entsprechen. Wie Bürgermeister Schmutz der RNZ sagte, soll auf dem Gelände eine Lagermöglichkeit mit 68 "Lagergaragen" entstehen. Hier können beispielsweise Firmen ihre Akten verstauen oder Privatpersonen ihren Hausrat zwischenlagern.