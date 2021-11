Von Katharina Schröder

Ladenburg. Es rußt im Neubaugebiet Hockenwiese. Anwohner der Straße Am Galgbrunnen fühlen sich gestört vom Baustellenverkehr, der durch ihre Spielstraße zu einer Baugrube führt. Auf dem Rechteck zwischen den Straßen Am Galgbrunnen und An der Hockenwiese entsteht ein Wohnhaus. Im Juli kontaktierte Familie Schwan, die nach eigenen Angaben "stellvertretend für alle Familien mit Kindern Am Galgbrunnen" spricht, deswegen erstmals die Stadt Ladenburg. Inzwischen haben sich die Fronten verhärtet. Es geht um Schilder, spielende Kinder, und eine mutmaßlich unzureichend gesicherte Baustelle.

> Die Ausgangssituation: Christina und Markus Schwan sorgen sich um ihren siebenjährigen Sohn und andere Kinder aus der Nachbarschaft. "Wir haben uns dazu entschieden, in eine Spielstraße und Sackgasse zu ziehen, damit wir keine Angst haben müssen, wenn die Kinder draußen spielen", sagt Christina Schwan. Einen Hausbau mit Anlieferung über die Spielstraße hätte die Familie schon erlebt. "Die Baustellenfahrzeuge und Sprinter sind hier reingerast ohne Rücksicht auf Verluste", sagt Christina Schwan. "Aber bei dem Haus gab es keine andere Möglichkeit als die Anlieferung über unsere Spielstraße." Jetzt sei das anders. Deswegen schrieb Markus Schwan, der beruflich selbst als Bauleiter tätig ist, Ende Juli der Verwaltung.

> Die Vorwürfe: In mehreren E-Mails, die der RNZ vorliegen, kritisiert Markus Schwan die Abwicklung der Baustelle und auch die Reaktion der Stadt auf seine Beanstandungen. Zunächst beschwert er sich Ende Juli über die Anmietung von zehn allgemeinen Stellplätzen gegenüber seines Hauses für einen Baukran, während die Arbeiten jedoch nicht begonnen werden, das sei "eine Unverschämtheit". Und er stellt die Vermutung an, dass die ganze Anlieferung der Baustelle über die Spielstraße erfolgen soll. Das werde man nicht hinnehmen, heißt es in der E-Mail. Schwan kündigt für diesen Fall "organisierten Widerstand in Form einer Unterschriftenliste" an. Diese geht der Stadt am 20. September zu, und enthält, als die RNZ sie Mitte Oktober erhält, 22 Unterschriften von Anwohnern Am Galgbrunnen. Diese wehren sich gegen die Anlieferung der Baustelle über die Spielstraße.

Auf Schwans erste E-Mail reagiert die Stadt erst knapp einen Monat später, nachdem Schwan mehrfach versuchte, telefonisch bei der Stadt durchzukommen und noch eine E-Mail schrieb. Er erklärt, dass die Abwicklung eines Bauvorhabens über eine Spielstraße nur rechtens sei, wenn es keine andere Möglichkeit gebe. Für das Bauvorhaben An der Hockenwiese gibt es laut ihm aber die Alternative über die Straße An der Hockenwiese. Allerdings sei dies erschwert, weil ein Baugrubenverbau auf der Seite zur Straße An der Hockenwiese fehle. Ein Baugrubenverbau, beispielsweise in Form einer Spundwand, sichert Baugruben ab. Durch das Fehlen sieht Schwan die Gefahr, dass Gehweg und Straße An der Hockenwiese absacken könnten und einsturzgefährdet seien.

In einer weiteren E-Mail kritisiert Schwan Mitte Oktober, dass der Bauträger eigenmächtig, also ohne eine verkehrsrechtliche Anordnung, Parkverbotsschilder aufgestellt habe. Die Stadt antwortet zwar zügig, aber ab diesem Punkt wird die Diskussion hitzig. Schwan ärgert sich, dass die Stadt nichts tue und seinen Hinweis auf das Fehlen eines Baugrubenverbaus ignoriere. "Für wen halten Sie sich denn eigentlich? So eine arrogante und inkompetente Art habe ich in noch keiner Stadt erlebt", schimpft er.

Schließlich kommt noch der Vorwurf der nicht ausreichend gesicherten Baustelle hinzu, den Schwan mit Fotos eines offenen Bauzauns, die der RNZ vorliegen, erhärtet und neben der Stadt auch dem Bauträger schickt. Als Schwan aufgrund dessen Anzeige erstatten will, und die Stadt dafür nach dem Bauleiter fragt, verweigert der Mitarbeiter dies mit Verweis auf den Datenschutz. Spätestens an diesem Punkt habe man sich wirklich nicht mehr ernst genommen gefühlt, berichtet Christina Schwan im Gespräch. Ihr Mann schreibt eine aufgebrachte Antwort, in der er dem städtischen Mitarbeiter die Qualifikation für dessen Position abspricht. Er verweist auf die Landesbauordnung, die die namentliche Nennung des Bauleiters explizit fordere.

Dem Bauträger mache man keine Vorwürfe, sagt Christina Schwan. "Wenn man die Firma auf etwas hinweist, kommt sie dem nach."

> Das sagt die Stadt: In E-Mails, die der RNZ vorliegen, bietet ein städtischer Mitarbeiter zunächst an, vermittelnd zwischen Anwohnern und Bauträger tätig werden zu können. Auch auf den Hinweis, dass der Bauträger Schilder eigenmächtig aufgestellt habe, reagiert die Stadt. Man habe das Landratsamt informiert, und das Ordnungsamt werde die Situation prüfen.

Auf Anfrage der RNZ verweist Bürgermeisterreferentin Nicole Hoffmann in vielen Fragen auf das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises, erklärt aber: "Was die Absenkung des Gehwegs betrifft, befinden wir uns in direktem Kontakt mit dem Bauträger." Und: "Die Stadt Ladenburg hat mehrfach Kontakt zu den betroffenen Anwohnern gehabt. Allerdings war eine gemeinsame und konstruktive Verständigung über den Sachverhalt nicht möglich."

> Das sagt der Kreis: Auf Anfrage der RNZ erklärt Ralph Adameit, Sprecher des Landratsamts, dass das Baurechtsamt eine mit Fotos belegte Beschwerde über die Stadt Ladenburg erreicht habe. "Das Baurechtsamt hat daraufhin unverzüglich mit dem Bauleiter Kontakt aufgenommen, der uns gegenüber angab, dass der Bauzaun tatsächlich von Unbekannten geöffnet, das heißt aus dem Standfuß gehoben und danach aufgeschoben wurde", führt der Sprecher aus. "Der Bauleiter erklärte, die zu öffnenden Zaunelemente (Zufahrt zur Baustelle) künftig nachts noch zusätzlich mittels einer Kette und Schloss beziehungsweise die übrigen Elemente mittels Verbindern sichern zu wollen." Eine Ortsbegehung am 27. Oktober habe keine Mängel bezüglich der Baustellensicherung ergeben.

Und zum Vorwurf des fehlenden Baugrubenverbaus: "Im Bereich der Spundwand weist diese selbst eine Höhe von rund einem Meter über der angrenzenden Fläche auf, was den Vorgaben als Absturzsicherung nach Landesbauordnung entspricht." Auf die Frage, warum an dieser Stelle ein Baugrubenverbau nötig ist, erklärt der Sprecher: "Die Spundwand ist wegen der Bodenverhältnisse, der Tiefe der für den Bau erforderlichen Baugrube und der Nähe des geplanten Gebäudes zum gegen Abbruch zu sichernden Gehweg erforderlich."

Zu den ohne Anordnung, eigenmächtig aufgestellten Schildern sagt der Sprecher, dass das Landratsamt den Bauträger aufgefordert habe, diese zu entfernen und bei Bedarf eine Anordnung zu beantragen. Eine Überprüfung finde durch die Baustellenüberwachung des Straßenverkehrsamtes statt.

Der Frage, auf welcher rechtlichen Grundlage, eine Spielstraße zur Andienung einer Baustelle genutzt werden darf, weicht der Sprecher aus. "Im Zusammenhang mit der angesprochenen Baustelle ist bisher nichts bekannt."

> Das sagt der Bauträger: Adrian Tröndle vom Bauträger "Tröndle" erklärt auf Anfrage der RNZ: "Die Baustelle wird über die Straße "Am Galgbrunnen" angedient, da der Lastabtrag des Kranes dort gewährleistet ist." Und: "Dies ging aus der Empfehlung des vom Landratsamt beauftragten Prüfingenieurs hervor." Deswegen habe man vor Ort vier Stellplätze bei der Stadt Ladenburg angemietet. Eine Spundwand sei aus statischer Sicht nicht notwendig, und eine Absenkung des Gehwegs an der Straße An der Hockenwiese sei der Firma nicht bekannt.