Ladenburg. (stu) Er war Metzgermeister in Ladenburg und ein großer Förderer des Sports: Ohne die Fördergelder von Erwin Prior hätte es in Ladenburg wohl nie Fußball in der damaligen Ersten Amateurliga, der höchsten Deutschen Amateurklasse, gegeben. Auch der Gewinn der Deutschen Gewichthebermeisterschaft 1993 durch den ASV Ladenburg wäre undenkbar gewesen. Am Samstag starb Prior im Alter von 86 Jahren nach schwerer Krankheit in einem Pflegeheim.

Bis vor wenigen Wochen war Prior noch rege am städtischen Leben beteiligt. Altersbedingten Wehwehchen trug er mit Fassung, zuletzt aber hatte er nicht mehr die Kraft, unter die Leute zu gehen. Sein "Bänkl" vor der Metzgerei am Marktplatz blieb leer, auch die Gaststätten- und Sportveranstaltungsbesuche waren ihm am Ende zuviel.

"Die schönsten, aber auch die enttäuschendsten Stunden im Leben wurden mir vom Sport beschert", sagte Prior einmal. Diese Aussage zeugt, wie wichtig der Sport in seinem Leben war. Seinen größten Erfolg als Mäzen bescherten ihm die ASV-Gewichtheber mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Seine große Liebe galt aber viele Jahrzehnte dem Fußball.

Der von ihm unterstützte FV 03, bei dem er viele Jahre als Spielausschussvorsitzender Verantwortung trug, war in den 70er Jahren eine Größe im Fußballkreis. Auf dem gefürchteten Wasserturm-Sportplatz ging kaum ein Spiel verloren. In der höchsten Deutschen Amateurspielklasse waren Mannschaften wie der VfR Mannheim, SV Sandhausen und der Karlsruher SC zu Gast und selbst 40 Jahre später konnte sich Prior noch an jede wichtige Spielszene erinnern.

Er war nie ein Mann der halben Sachen. "Entweder richtig oder gar nicht" war sein Lebensmotto, nicht nur beim Sport, sondern auch in seiner Metzgerei, die er zusammen mit seiner Frau Elli fünf Jahrzehnte am Marktplatz führte.

In allen Bereichen seines Lebens war Prior nie ein bequemer Ja-Sager. Seine Ecken und Kanten waren Auslöser für manch kontroverse Diskussion, seine Geradlinigkeit und Ehrlichkeit wurden jedoch allseits geschätzt. Waren es die Spieler des FV03 oder Gewichtheber wie Manfred Nerlinger oder Peter Immesberger, alle wussten, auf Priors Wort von war Verlass.

Er unterstützte Fußballtrainer wie Karl Dengler und Rainer Bauder, aber auch Vereinsvorsitzende wie Detlef Neugart (FV03) oder Karl Stähle (ASV) schätzten ihn ungemein. "Durch den Sport bin ich mit Menschen zusammengekommen, die ich sonst nie kennen gelernt hätte", sagte Prior an seinem 80. Geburtstag im November 2011. Er war viele Jahre Betreuer der Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft und war besonders stolz, als "Uns Uwe" an seinem 70. Geburtstag im Kaiserkeller mitfeierte.

Zwar zog sich Prior in den vergangenen Jahren aus der vordersten Reihe seiner Vereine zurück, aber sein Wort hatte immer noch Gewicht und sein Rat war bis zuletzt gefragt.