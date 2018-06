Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Geschäftsinhaber des verkaufsoffenen Sonntags in Ladenburg war ganz zufrieden. Gleich drei Läden feierten diesmal Premiere. Einer davon war der Laden von Ilona Lurz, Inhaberin des Bade- und Wäschemodengeschäftes Creol in der Hauptstraße/Ecke Neugasse. Die Dessous- und Bademodenexpertin setzte am Samstag eine pfiffige Idee um. Sie lud ihre auswärtigen Kunden zu einer Stadtführung an den Neckar ein. "Die Menschen aus der Region sollen nämlich wissen, wie attraktiv Ladenburg ist", sagte die Geschäftsfrau. "Ilona Lurz geht moderne Wege. Die Führungen kamen bei den Kunden sehr gut an", sagte Stadtführerin Ingrid Wagner.

Renaissance der Modenschau

Ein ausgefallenes Modeangebot präsentierte auch Manuela Riebel von Ela's Modeatelier am Marktplatz. Sie organisierte beim Verkaufsoffenen Sonntag eine Modeschau, bei der die Models italienische Trends vorführten. "Endlich mal wieder ein roter Teppich in Ladenburg ", sagte eine Besucherin, die sich gerne an die 1980er und 1990er Jahre erinnerte, als es im Domhof gleich mehrere Präsentationen von Mode gab. Erstmals dabei war auch der Geschenk- und Kunstwarenladen "LaLü" am Gockelsmarkt. Firmeninhaberin Barbara Weckbach hat sich auf Geschenk- und Wohnartikel aus Dänemark spezialisiert. Sie bietet aber auch Künstlern Raum, um ihre Werk bei LaLü auszustellen "Ich habe mir vorgenommen, mit meinem Angebot die Altstadt zu beleben", sagte die Ladeninhaberin.

Insgesamt beteiligten sich 21 Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag. Schreib- und Geschenkwaren "Zillikens" bot den Kunden die Möglichkeit, ihren persönlichen Rabatt "auszuwürfeln". Bei Optik-Pfister konnten die Kunden einen Entschlüsselungscode ziehen, um damit einen Tresor zu öffnen. Martina Pfister und ihr Team verteilten an alle Trostpreise, denn nicht jeder konnte den Jackpot knacken. Guter Dinge waren auch die Inhaber des Kosmetikinstituts Schneckenburger-Treffurt, von Juwelier Kielmayer und von Akzente - schöne Wohnideen. Ihre Geschäfte waren gut besucht und die "Sonntagsrabatte" wurden von den Kunden gerne angenommen.

Die Beteiligung am Sonntagnachmittag bei "Ladenburg tafelt", eine Gemeinschaftsveranstaltung der Wirtevereinigung, war hingegen mäßig. 20 Jahre nachdem die Veranstaltung aus der Taufe gehoben und von den Gastwirten mit zahlreichen Sonderaktionen begleitet wurde, ist davon nur noch wenig übrig geblieben. Nach dem Wegzug des Sprechers der Wirtevereinigung, Michael Schellenberger, vom Goldenen Stern, gibt es keine Führungsstrukturen mehr. Bierbrauer Kai Müller von der Lobdengau-Brauerei versuchte zwar sein Möglichstes, um die Betriebsinhaber zur Teilnahme zu motivieren - aber der Erfolg war bescheiden. "Das ist wirklich keine gute Visitenkarte, die die Gastronomie abgibt. Der attraktive Titel hat uns angelockt nach Ladenburg zu fahren, aber wir wurden enttäuscht", sagten Elfriede Hornung und ihr Mann Maurice aus Neustadt an der Weinstraße, die von der Veranstaltung von Freunden aus Heddesheim hörten. "Jedes kleine Weinfest in der Pfalz ist attraktiver", sagten sie.

Allerdings gab es unter den Gastronomen auch positive Ausnahmen. Im Restaurant "Kreters kleine Rose" der Gastronomiefamilie Sidiropoulos war der Außenbereich trotz der kühlen Temperaturen gut gefüllt. Auch vor der Backmulde waren die Plätze besetzt - ein Anlaufpunkt, den Gourmets kennen. Patron Rainer Döringer zog daher auch eine erfreuliche Bilanz. "Ich bin sehr zufrieden. Die Stimmung war bei uns gut. Wer sich Mühe gibt, wird auch belohnt", sagte der Gastronomie-Fachmann, dessen Lokal Gäste aus der gesamten Region zu schätzen wissen. Auch das Team des Güldenen Stern deckte die Tische an der Hauptstraße geschmackvoll ein und setzte damit ein Zeichen, dass es auch anders geht.

Nichtsdestotrotz betrübte "Ladenburg tafelt" in diesem Jahr vor allem eine Nachricht. Kurz vor Veranstaltungsbeginn wurde bekannt, dass der Mitgründer der Ladenburger Wirtevereinigung und Pächter des Gasthauses "Zum Löwen", Werner Kranz, überraschend verstorben war. "Werner Kranz war einer der bekanntesten und besten Gastronomen von Ladenburg", sagte Gastwirt Rolf Saalmüller jun., der von einem traurigen Tag für die Ladenburger Gastronomie sprach.