Die Bänke waren voll besetzt, der Pfarrer aber erschien nicht zum Gottesdienst in der St.-Gallus-Kirche. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Ganz und gar nicht witzig war die Begebenheit, die sich am Ostersonntag, 1. April, in der katholischen Stadtkirche abspielte. Zur Ostermesse waren die Bänke der St.-Gallus-Kirche voll besetzt, nur einer fehlte: Der im Pfarrbrief angekündigte Pfarrer aus Malsch kam nicht zum Gottesdienst.

Weil die feierliche Investitur des neuen Ladenburger Pfarrers Matthias Stößer erst am 28. April stattfindet, wird die Seelsorgeeinheit Ladenburg/Heddesheim derzeit von Vertretungsgeistlichen betreut. Das scheint nicht immer reibungslos zu funktionieren. "Das gab es in Ladenburg noch nie, dass zum Osterfest kein Pfarrer anwesend ist", sagten die älteren Gottesdienst-Besucher. Einige Katholiken verließen nach einiger Zeit verärgert das Gotteshaus, andere hörten dem Gesang des katholischen Kirchenchors zu und lauschten dem Orgelspiel. Der ungewöhnlichste Ostergottesdienst, den Ladenburg je erlebt hat, wird den Gottesdienstbesuchern sicher in Erinnerung bleiben.