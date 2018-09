Ladenburg. (stu) In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause musste sich der Technische Ausschuss (TA) am Mittwochabend mit dem Thema Kinderbetreuung befassen. Eine gute Nachricht konnte Bürgermeister Stefan Schmutz für die Weststadt verkünden: Auf einer Ackerfläche im hinteren Bereich der Breslauer Straße soll ein neuer Kindergarten entstehen.

Geplant ist eine Einrichtung mit vier Gruppen, wobei der Schwerpunkt auf Krippen- und Ganztagsplätzen liegen wird. Insgesamt sollen dort 70 Kinder betreut werden. Zunächst muss aber ein Bebauungsplan für dieses Gebiet auf den Weg gebracht werden. Das Büro MVV-Regio-Plan erhielt dafür den Auftrag zum Angebotspreis von 21.200 Euro. Die TA-Mitglieder begrüßten die Pläne der Stadtverwaltung und forderten sie auf, die geplanten Maßnahmen zügig umzusetzen. Auch im St.-Josef-Kindergarten in der Rheingaustraße gibt es eine erfreuliche Neuerung. Dort konnten zehn Regelplätze in Ganztagskindergartenplätze umgewandelt werden. In der Kritik stand bis vor Kurzem auch die Anordnung der Rettungswege am Josef-Kindergarten. Dieser Mangel wurde nun beseitigt. Vor wenigen Tagen erst wurden die Umbauarbeiten abgenommen.

Auch bei den Auftragsvergaben mussten sich die Ausschussmitglieder mit dem Thema Kinderbetreuung auseinandersetzen. Weil die Einwohnerzahlen in der Weststadt mit der Verwirklichung des Baugebiets Hockenwiese ansteigen und viele junge Familien dort hinziehen werden, muss die Stadtverwaltung die Infrastruktur dementsprechend ausbauen. Die Stadtverwaltung plant bereits die Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule, und die Caritas will den St. Johannes-Kindergarten vergrößern. Für Letzteres gibt es allerdings noch keine konkreten Pläne.