Ladenburg. Vor Kurzem erst hatte die Stadtverwaltung die Sebastianskapelle von der katholischen Kirche übernommen - zum symbolischen Preis von einem Euro. Selbstverständlich muss die Stadt mehr als einen Euro ausgeben, um die entweihte Kirche für die Nachwelt zu erhalten. So müssen etwa die Fratzen außen am Gebäude und die historischen Wandgemälde im Inneren restauriert werden.

Seitdem die Kapelle der Stadt gehört, setzen sich viele Bürger und Einrichtungen für den Erhalt der entweihten Kirche ein. Der Heimatbund hat inzwischen ein eigenes Spendenkonto eingerichtet und die Grünen haben eine "Gabe" gespendet. Auch der Rotary-Club Lobdengau machte sich für die Restaurierung stark, und SPD-Stadträtin Ilse Schummer spendete jüngst ihr "Geburtstagsgeld".

Auch der Inhaber des Weinguts Rosenhof, Matthias Schmidt, will das Projekt St. Sebastian fördern. Von jeder verkauften Flasche seines Cabernet-Sauvignon sollen zwei Euro in den Erhalt der der Sebastianskapelle fließen. Schmidt rechnet damit, dass rund 1500 Flaschen verkauft werden.

Zur Weinlese am vergangenen Wochenende hatte der Winzer und Techniker für Weinbau auch Bürgermeister Stefan Schmutz eingeladen. Er sei doppelt motiviert, erklärte Schmutz am Samstagmorgen mit der Schere in der Hand am Schriesheimer Kuhberg. Er habe noch nie an einer Weinlese teilgenommen, und da in diesem Jahr auch die Stadt davon profitiere, habe er gerne zugesagt.

Nach einer kurzen Einweisung legte der Bürgermeister los, und schaffte es, den Behälter innerhalb einer Stunde mit den prallen, blauen Beeren zu füllen. "Zuerst werden die unteren Henkel abgeschnitten, weil diese Früchte besonders süß sind. Die haben nämlich die meisten Sonnenstunden abbekommen", behauptete Schmutz. Auch die faulen Beeren schnitt er sorgfältig ab.

Der in diesem Jahr geerntete Cabernet Sauvignon kommt frühestens ab 2020 in den Verkauf. Solange will Schmidt mit seiner Unterstützungsaktion jedoch nicht warten. Damit diese sofort greift, können die Käufer schon jetzt Sebastians-Wein kaufen - aus dem Jahr 2016. An der Weinlese am Kuhberg beteiligten sich am Samstag rund 30 Helfer.

Die meisten von ihnen waren Freunde und Kunden von Matthias Schmidt, die wegen der "tollen Atmosphäre" zur Lese kamen. Strahlend blauer Himmel, angenehme Temperaturen und der Ausblick nach Ladenburg boten optimale Arbeitsbedingungen. Außerdem lockten eine Weinbergvesper und ein Abendessen im Rosenhof.

Dem Schüler Victor Lehrian gefiel die Aktion besonders gut. Die Kameradschaft sei Klasse. Zudem könne er sein technisches Wissen über Maschinen einbringen, sagte Victor, der später einen landwirtschaftlichen Betrieb in Nord- oder Ostdeutschland haben möchte. Auch die 15-jährige Michelle half bei der Lese ihres Großcousins mit. Mit der Arbeit im Weinberg könne sie Stress abbauen, so die Schülerin der Ladenburger Realschule.

So auch der stellvertretende Rektor der Schriesheimer Kurpfalz Realschule, Matthias Schneider. Er blickte immer wieder rüber zu "seinem Weinberg". Schneider ist nämlich Leiter der Weinberg AG. Dabei pflegen die Schüler 300 Rebstöcke und ernten deren Trauben. Ausgebaut wird der Wein dann im Weingut Rosenhof. Die 400 Flaschen werden als Schulpräsente an Gäste verschenkt.

Matthias Schmidt ist mit Qualität der Trauben vom Rosenhof sehr zufrieden. In diesem Jahr wird das Ladenburger Weingut erstmals im Weinführer Gault & Millau geführt, und beim deutschen Grauburgunder-Preis verpasste das Weingut knapp den Sprung in die Top 10 der besten Grauburgunder.