Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Jahrbuch, das gemeinsam von Heimatbund und Stadtarchiv herausgegeben wird, feiert mit der diesjährigen Hausgabe ein kleines Jubiläum. "Wir sind stolz, dass die Buchreihe so gut angenommen wird", sagten die Vorsitzende des Heimatbunds, Carola Schuhmann und der Leiter des Stadtarchivs, Oliver Gülck, bei der Vorstellung im Stadtarchiv. Es ist die zehnte Ausgabe des Jahrbuchs, und in dieser Zeit wurde eine beeindruckende Fülle von Themen behandelt. Der Bogen spannt sich von der Antike bis zur heutigen Zeit.

Dem Geschichtsverein war es schon immer ein Anliegen, die Menschen für die Stadtgeschichte zu interessieren. 1926 entschlossen sich die Gründungsväter daher, eine Sonderbeilage in die damalige Neckar-Bergstraße-Post zu legen. Genannt wurde das Geschichtsinformationsblatt "Der Lobdengau", der sich bei den Lesern großer Beliebtheit erfreute. Mit Unterbrechung während des Kriegs wurde der Lobdengau bis 2010 dem Amtlichen Mitteilungsblatt beigelegt. Dann entschlossen sich die Verantwortlichen des Heimatbunds, die Geschichtsinformationen in Form eines Buchs zu veröffentlichen. Das blaue, handliche Büchlein löste den Lobdengau ab und "dies war eine richtige Entscheidung", sagte Schuhmann.

Weil es sich um die Vorstellung einer Jubiläumsausgabe handelte, gratulierte in den Räumen des Stadtarchivs auch Bürgermeister Stefan Schmutz. Das Stadtoberhaupt sprach von einem kleinen, aber feinen Jubiläum und er lobte den Heimatbund für die "hervorragende Themenauswahl". Im Jahrbuch könne man Geschichten und Aufsätze lesen, die nicht im Internet zu finden sind.

Die 40 Autoren der vergangenen zehn Jahrbücher seien alle exzellente Ladenburg-Kenner. Beeindruckend ist für Schmutz die Herausgabe des Jahrbuchs auch deshalb, weil alle Publikationen von Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellt werden. Das Jahrbuch gibt Einblick in die Zeitgeschichte und sei daher ein wichtiges Abbild der Geschichte Ladenburgs, sagte Schmutz.

Auch dem Bürgermeister ist bewusst, dass im Heimatbund sehr viele ältere Menschen Mitglied sind. Daher freute er sich, dass bei der Jubiläumsausgabe zwei Schüler des Carl-Benz-Gymnasiums einen Beitrag leisteten. Die ehemaligen Abiturienten Maxime Fritzsch und Tim Schieber beteiligten sich 2017 am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten und gewannen mit ihrem Beitrag einen Förderpreis in Höhe von 100 Euro. Für das Jahrbuch bearbeiteten sie den Aufsatz neu. Fritzsch und Schieber beschäftigten sich mit dem Thema "Warum wollten die Ladenburger keine Marienstatue auf dem Marktplatz?". Sie kamen zu dem Fazit, dass es um 1880 nicht mehr dem Zeitgeist entsprach, religiöse Symbole auf öffentlichen Plätzen zu tolerieren. Außerdem sollte die katholische Kirche ein Signal erhalten, sich aus dem täglichen Leben der Menschen herauszuhalten.

Ein Autor, der schon viele interessante Artikel in den Jahrbüchern veröffentliche, ist Hermann Dunda. Er sammelt alte Ladenburger Ansichten und Landkarten. In der Jubiläumsausgabe befasst sich Dunda mit dem Bischofshof, der einer der geschichtsträchtigsten Plätze der Stadt ist. Nicht anwesend bei der Vorstellung des Jahrbuchs war der Historiker Jürgen Zieher. Der Wissenschaftler, der die Geschichte des jüdischen Ladenburgs aufarbeitete, beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit der Reichspogromnacht am 10. November 1938. An diesem Tag ereigneten sich auch in Ladenburg furchtbare Taten, die in Gerichtsakten dokumentiert sind.

Ein "Eckpfeiler" des Jahrbuch-Teams ist Stadtarchivar Oliver Gülck. Sein Thema: "Ladenburg und der Luftkrieg". Interessant sind die von ihm recherchierten Einzelbeispiele für den Luftschutz. So gab es zum Beispiel im Wöchnerinnenheim der Familie Schmitt am Seilergraben einen Luftschutzbunker, in den sich die Wöchnerinnen bei Auslösung des Fliegeralarms begaben.

Wer Eigentümer eines Fachwerkhauses in der Altstadt ist, weiß am besten, wie teuer der Erhalt der Fachwerkfassade ist. Am Beispiel des schönsten und größten Ladenburger Fachwerkhauses, des Neunhellerhauses, zeigt Altbürgermeister Rolf Reble, wie eine 180.000 Euro teure Investition gestemmt werden kann. Reble war für den Bauzeitplan zuständig und kümmerte sich um öffentliche Zuschüsse. Er habe eine spannende Zeit erlebt, meinte Reble. Die Vorderseite des Hauses erstrahlt mittlerweile in neuem Glanz, für die Renovierung der Hofseite werde er erneut um Zuschüsse vom Heimatbund, von der Stadt und von der staatlichen Toto-Lotto bitten.

Wer waren eigentlich die Neunhellers? Dieser Frage ging Ulrich Erhardt nach, der herausbekam, dass im Stammbaum zahlreiche Theologen zu finden sind. Ehrhardt, der Lektor des Jahrbuchs ist, kennt sich mit der Ahnenforschung sehr gut aus. Die Beiträge des Vorstandsmitgliedes des Heimatbundes sind wissenschaftlich fundiert verfasst. Ehrhadt stellt auch die Jahreschronik zusammen, die immer als Abschlusskapitel dient. Als Autor leistete auch Stadtpfarrer David Reichert einen Beitrag. Zusammen mit Stadtarchivar Gülck bearbeitete der evangelische Pfarrer die Urkunde von der Grundsteinlegung der Stadtkirche im Jahr 1876.

Info: Das Ladenburger Jahrbuch 2019 ist ab sofort für 13 Euro in allen Ladenburger Buchläden erhältlich sowie im Lobdengau-Museum.