Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Eröffnung der Ladenburger Freibadsaison steht nichts mehr im Wege. In ein paar Tagen werden die Fliesenarbeiten im Schwimmerbecken abgeschlossen sein, dann können die Bademeister Jörg Leppert und Senol Genc wieder Wasser ins Becken lassen. Am Wochenende packten rund 50 Helfer mit an, um das Bad bei der Putzaktion des Freibad Fördervereins (FFL) auf Vordermann zu bringen. Die Saisoneröffnung ist für 10. Mai geplant. Dieses Jahr werden viele Gäste aus Ilvesheim erwartet, deren Freibad nicht mehr öffnen kann, weil das Becken undicht geworden ist.

Einen umfangreichen Renovierungs- und Modernisierungsprozess haben die Ladenburger schon hinter sich gebracht. Trotzdem bleibt das Freibad ein "Zuschussbetrieb". Rund 450.000 Euro jährlich kostet die Kommune die Aufrechterhaltung. Und das, obwohl der Freibadförderverein jedes Jahr viel Geld dazu schießt und der Stadt mit vielen Aktionen wie dem Frühjahrsputz so einiges an Geld spart.

Bademeister Jörg Leppert erklärte den Helfern der Jugendfeuerwehr am Wochenende, wie der Beckenboden zu streichen ist. Auch die DRLG-Ortsgruppe war zur Unterstützung gekommen. "Das zeigt dass die städtische Einrichtung geschätzt wird", freuten sich die FFL-Vorsitzende Carola Sturm und ihr Stellvertreter Walter Dehnel. In diesem Jahr werden besonders viele Projekte umgesetzt, sagte Dehnel, der technische Leiter im FFL.

Zu verdanken ist das auch dem städtischen Bauhof um Leiter Harald Kramer, die im Voraus schwer mit angepackt hatten. Der Bauhof erweiterte zum Beispiel die Fahrradabstellfläche vor dem Freibad. An heißen Tagen herrscht hier Chaos, die Räder wurden kreuz und quer abgestellt. Nun wurde der Hügel gegenüber dem jetzigen Platz abgetragen, die Abstellfläche verdoppelt.

Und noch ein Anliegen des FFL wurde gemeinsam mit dem Bauhof umgesetzt: Vor den Umkleidekabinen wurde eine Bühne gebaut, die man für Veranstaltungen im Freibad nutzen will. Eingeweiht werden soll die Bühne mit einem Schwimmbadfest im Sommer.

Auch die Unterstützung von Bürgermeister Stefan Schmutz trägt erste Früchte. Ihm war es ein Anliegen, dass die Schwimmbadnutzer kostenlos im Internet surfen können. Das wird jetzt möglich sein. Schmutz begrüßte auch die neuste Investition des Fördervereins besonders für Kinder und Jugendliche: Am Wochenende wurde eine Slackline-Anlage aufgebaut, auf der die Badegäste ihre Balancefähigkeit unter Beweis stellen können. Die Anlage wurde von der Volksbank Kurpfalz finanziert.

Noch ein weiteres neues Angebot gibt es für Kinder: Auf der Eltern-Kinder-Liegewiese vor dem Technikraum wird vom FFL eine Geburtstags-Ranch gebaut. In dem Holzhaus - die Fundamente stehen bereits - können während der Öffnungszeiten des Freibads Kindergeburtstage und Feste gefeiert werden. "Die Ranch wird für die kleinen Badegäste gebaut, es herrscht striktes Alkoholverbot", sagten Sturm und Dehnel.

Bis zur Eröffnung haben die FFL-Mitglieder also noch einiges zu erledigen. Am Wochenende wurden aber bereits die Holzliegefläche am Beckenrand gestrichen, unter der Familienrutsche die Blumenbeete erneuert und mit einem Zaun abgesichert.