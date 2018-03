Von Axel Sturm

Ladenburg. Der ehemalige Lehrer am Carl-Benz-Gymnasium, Axel Juedtz, ist ein Mensch, der für freie Fahrt steht. Freie Fahrt für den ÖPNV, freie Fahrt für die Radfahrer und Bewegungsfreiheit für die Fußgänger. Als Verkehrsbeauftragter der Schule hat er sich über 30 Jahre lang dafür eingesetzt, dass die Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs richtig getaktet sind. Seine Verbesserungsvorschläge wurden von den Verkehrsbetrieben immer geprüft und oft umgesetzt. Auch die Stadtverwaltung nutzte das enorme Fachwissen des 65-Jährigen und machte Juedtz zum städtischen Verkehrsberater.

Daher ärgert es ihn besonders, was jetzt in der Oststadt vor sich geht. Juedtz entdeckte an der Kreisstraße am Ortseingang Ost einen Betonklotz, mit dem den Fußgängern die Überquerung der Straße untersagt werden soll. "Schon seit Entstehen des Wohngebiets Weihergärten vor 40 Jahren sind die landwirtschaftlichen Wege in Richtung Leutershausen beliebte Spazierwege", sagt Juedtz.

Gerne werden sie auch von Hundebesitzern genutzt. Nach Überqueren der Weinheimer Straße, die eine Kreisstraße ist, gelangt man schnell nach Neuzeilsheim und Leutershausen. "Doch damit soll nun offenbar Schluss sein", sagt der Oststadtbewohner. Juedtz fühlt sich "eingemauert" und in seiner Freiheit eingeschränkt. Ihm ist zwar bewusst, dass es sich bei dem kleinen Stichweg um einen nicht genehmigten Weg handelt. Die baulichen Voraussetzungen seien allerdings gegeben, um einen sicheren Übergang zu schaffen. Das muss einmal auch so geplant gewesen sein, vermutet Juedtz.

Nun soll der Betonklotz das verhindern. Juedtz ist sich sicher, dass schon bald ein anderer "Trampelpfad" entstehen wird, um das Hindernis zu umgehen. Würden die Spaziergänger die offiziellen Wege nutzen, müssten sie einen Umweg von 1000 Metern in Kauf nehmen. "Das ist doch eine Zumutung", sagt Juedtz, der nur den Kopf darüber schütteln kann, "was sich die Verantwortlichen des Mauerbaus dabei gedacht haben". Er vermutet, dass das Wohl rasender Autofahrer höher eingeschätzt werde, als das der Spaziergänger.

"Was für ein Menschenbild haben die Verantwortlichen der Betonsperre, wenn sie denken, sie müssten den Bewohnern der Weihergärten den Ausgang nach Norden versperren", fragt sich Juedtz. Er hofft, dass sich die Ladenburger Stadtverantwortlichen für ihre Bürger einsetzen, damit die "fußgängerfeindliche Sperre schleunigst entfernt wird".

Die Stadt und der Bauhof sind allerdings nicht zuständig für die Beschwerde. Für die Kreisstraßen sei der Rhein-Neckar-Kreis verantwortlich, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz. Es waren wohl die Mitarbeiter der Straßenbehörde, die das Betonhindernis dieser Tage aufgestellt haben. Und zwar ganz bewusst, denn dadurch solle die nicht ungefährliche Querung der Kreisstraße durch Fußgänger verhindert werden, so Schmutz. Juedtz befürchtet nun, dass an der "Absperr-Stelle" bald eine Leitplanke und damit ein weiteres Hindernis gebaut werden könnte, damit die Bewohner es noch schwerer haben, die Straße zu überqueren.

Genau dies sei 100 Meter weiter stadtauswärts schon passiert. "Wer für solche Projekte Steuergelder ausgibt, der sollte sich wirklich hinterfragen, ob nicht doch zu viel Geld in der Kasse ist." Juedtz fordert, dass der Betonklotz umgehend wieder entfernt wird. Stattdessen sollte ein sicherer Übergang über die Weinheimer Straße gebaut werden, sagt er.