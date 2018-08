Von Axel Sturm

Ladenburg. Bürgermeister Stefan Schmutz ist eigentlich ein ruhiger und zurückhaltender Zeitgenosse. Böse Worte sind aus seinem Munde eigentlich nie zu hören. Wenn Schmutz allerdings auf das Thema "Fertigstellung des Bahnhofs" angesprochen wird, dann kann auch er ungemütlich werden. Die Deutsche Bahn hatte die Fertigstellung der Aufzüge zu den Bahnsteigen bis Mitte Mai fest zugesagt. Daran erinnerte der Bürgermeister kürzlich bei einem Vororttermin mit der RNZ. Das Versprechen sei erneut gebrochen worden.

Denn weiterhin funktioniert der Aufzug zum Bahnsteig 1 nicht, was einen barrierefreien Zugang zu der östlichen Plattform verhindert. Die Bahn hatte die Verzögerung vor einigen Wochen noch damit begründet, dass der Aufzugbauer Lieferschwierigkeiten habe. "Die Bahn hat bei mir jede Glaubwürdigkeit verspielt", sagt Schmutz, "Zusagen werden nicht eingehalten, es ist einfach traurig." Zumindest der Aufzug zum Bahnsteig 2 ist mittlerweile in Betrieb, nachdem die von unbekannten Tätern verursachten Vandalismusschäden behoben wurden.

Und noch ein Problem am Bahnhof macht Schmutz zu schaffen. Ungläubig stand er vor dem Fahrkartenautomaten und schüttelte den Kopf. Denn bim Vororttermin schien die Sonne. Bei schönem Wetter aber ist auf dem Display des Automaten rein gar nichts zu erkennen. "Ist es so schwer, einen Fahrkartenautomat so zu platzieren, dass die Kunden erkennen können, was eine Fahrkarte kostet", fragte sich der Bürgermeister.

Für die Bahn scheint das wirklich ein unlösbares Problem zu sein. Bereits Alt-Bürgermeister Rainer Ziegler hatte mehrere Schreiben an die Bahnverantwortlichen verschickt, in der Hoffnung, dass der kundenunfreundliche Zustand behoben wird. Genutzt hat es offensichtlich nichts.

Schmutz ärgert sich, die Hoffnung auf einen funktionierenden barrierefreien Bahnhof hat er aber nicht aufgegeben: "Irgendwann werden es die Bahnverantwortlichen wohl schaffen, den Bahnhof fertigzustellen. Und wenn ich eine Einladung zur Bahnhofseinweihung bekomme, werde ich die natürlich annehmen."

Beeinflussen kann der Bürgermeister aber nur die eigenen Planungen. So soll zum Beispiel der Bahnhofsvorplatz umgestaltet werden. "Wir sind eine fahrradfreundliche Stadt. Das muss man auch am Bahnhof spüren", sagte der Bürgermeister. Daher soll hier demnächst eine Verleihstation für Fahrräder aufgebaut werden. Den Standort haben die Ratsmitglieder bereits genehmigt. Das Konzept sieht auch vor Fahrradboxen aufzustellen.

Ein weiterer Wunsch des Bürgermeisters ist es, den Busverkehr über den Bahnhofsvorplatz laufen zu lassen, damit für Pendler, die auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen, die besten Bedingungen geschafft werden können.Gerne hätte der Bürgermeister auch eine "Park-and-Ride"-Fläche in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs angeboten. Im westlichen Teil des Geländes wäre Platz dafür. Allerdings hält sich die Bahn auch bei diesem Thema bedeckt.

Für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes hat die Stadt in der mittelfristigen Finanzplanung eineinhalb Millionen Euro vorgesehen. Schmutz ist davon überzeugt, dass die S-Bahn-Anbindung, die im Dezember 2019 abgeschlossen sein soll, die Stadt noch attraktiver machen wird. Zum einen können sich die Touristen, die Ladenburg besuchen wollen, über halbstündige Taktzeiten freuen. Zum anderen ist die S-Bahn auch für Berufspendler attraktiv. Mannheim, Heidelberg oder der SAP-Standort Walldorf, wo viele Ladenburger arbeiten, sind so schnell zu erreichen.