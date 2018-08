Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn Andreas Hensen von seinen Studenten gefragt wird, wie man die Römerzeit in einem Satz beschreiben kann, muss er nicht lange überlegen: "Die Römer stehen für Wasserkultur", so der Archäologe. "Die Frischwasserzufuhr, die Abwasserentsorgung und der Thermenkult - all das haben die Römer erfunden." Hensen, der Leiter des Ladenburger Lobdengau-Museums ist, erzählt außerdem, dass die Wasserkultur bei der Gestaltung der Gärten Einfluss hatte. Brunnen und Kaskaden plätscherten in den Gärten der wohlhabenden Römer.

Ein römischer Garten soll nun auch in Ladenburg entstehen. Hinter dem Lobdengau-Museum, zwischen dem Bischofshof und der Stadtmauer, befindet sich der sogenannte "Zwinger". Auf dieser bislang ungenutzten Freifläche soll der Römergarten angelegt werden. Der Garten, der zur Hälfte von der Stadt Ladenburg und der Stiftung des Lobdengau-Museums finanziert wird, soll zwei Aufgaben erfüllen: Zum einen sollen auf der neu geschaffenen Grünfläche kleine Freiluftveranstaltungen stattfinden, zum Beispiel Empfänge nach Trauungen, die im Weinkeller der Bischöfe stattfanden. Der südliche und östliche Abschnitt hingegen wird als antiker Lehrgarten genutzt. "Damit wird das didaktische Angebot des Museums weiterentwickelt", so der Museumsleiter.

Hinter der Zwingermauer am Lobdengau-Museum wird nun ein solcher Garten angelegt.

Er möchte keinen Mustergarten anlegen, sondern einen Bereich mit Nutzpflanzen, die seit der Antike in Lopodunum kultiviert werden. Hensen ist überzeugt: Der Römergarten wird das Museumsangebot bereichern. Dass im Stiftungsbeirat zwei ausgewiesene Gartenexperten sitzen, freut ihn besonders. Andreas Huben ist Inhaber einer der größten deutschen Baumschulen. Und Werner Molitor, der Kassenchef der Stiftung, war viele Jahre Chef der Stadtgärtnerei Mannheim.

Die 200 Quadratmeter große Fläche war früher der Garten von Marie-Luise Heukemes, der Gattin des damaligen Museumsleiters Berndmark Heukemes. Nun ist die Abdichtung des Flachdachs in die Jahre gekommen. Bei Starkregen tropft es in die darunter liegenden Museumsräume, berichtet Hensen. Die Stadt Ladenburg musste also handeln. Mit der Stiftung kam man überein, dass die Stadt das Dach abdichtet und den Bereich mit einer Lavagranulatschicht auffüllt. Danach wird die Stiftung die Gestaltung des Römergartens in Angriff nehmen. Die Pläne hat Molitor bereits gezeichnet und die ersten Aufträge sind auch vergeben.

Beim Terrassengespräch erzählt der Gartenexperte, dass Gärten in der Antike immer umfriedet waren - im Gegensatz zu den Ackerflächen, wo Getreide und Gemüse angebaut wurden. Die Gärten waren zudem wichtiger Bestandteil des Alltags, da sich das Leben der Römer überwiegend im Freien abspielte. Die meisten von ihnen lebten in Städten, wo kaum Platz für Gärten war. Wer reich war, konnte sich jedoch ein Landhaus, eine sogenannte Villa Rustica, leisten.

Andreas Hensen war übrigens als junger Student bei den Ausgrabungen der Villa Rustica in Großsachsen dabei. Hier konnte erstmals wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass es in den antiken Höfen ein System zur Wasserversorgung gab. Für reiche Römer war Wasser ein wichtiges Element zur Gestaltung ihrer Luxusgärten. Brunnen und Kaskaden-Wasserfälle dienten als Blickfang. Oft ließen die Besitzer auch Wandmalereien anbringen, damit die Gärten geräumiger und prunkvoller wirkten.

Werner Molitor und Andreas Hensen (r.) wollen damit das Angebot des Museums erweitern. Alle Fotos: Sturm

Hensen betont, dass ihm der didaktische Bereich des geplanten Römergartens besonders wichtig ist. Dieser Teil soll einen Einblick in das Spektrum der Nutzpflanzen geben, die es in diesem Gebiet der römischen Provinz Germania Superior gab. In dieser Zeit wurden Landwirtschaft und der Gartenbau intensiviert. "In den römischen Gärten in Ladenburg wuchsen Pflanzen wie Buchsbaum, Rosmarin, Lorbeer, Myrte, Efeu und Akanthus", erzählt Molitor. Auch schattenspendende Obstbäume wurden gerne gepflanzt. Apfel- und Birnenbäume etwa gehörten in jeden Garten.

Natürlich wurden in römischen Gärten auch Blumen gezüchtet. Schon damals stand die Rose hoch im Kurs. Schnittblumen kannten die Römer jedoch nicht. "Eine Blume zu töten, um sie ins Wasser zu stellen, das war den Menschen in der Antike fremd", sagt Hensen.

Für den Eingangsbereich des Römergartens beim Lobdengau-Museum ist ein Sandsteinplattenbelag geplant. Molitor und Hensen hätten gerne auch ein Wasserbecken gehabt. Nicht weil der Museumsleiter sich darin abkühlen möchte. "Sondern weil ein Wasserbereich zu einem römischen Garten einfach dazu gehört", so Hensen. Rund 10.000 Euro würde ein solches Wasserbecken kosten - eine Investition, die die Stiftung nicht stemmen kann. Der Stiftungsbeirat hofft nun, dass sich hierfür noch ein Sponsor findet. Der Bau des Römergartens soll noch in diesem Herbst beginnen. Der neu gestaltete Museumsbereich kann dann im nächsten Jahr genutzt werden.