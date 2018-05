Von Axel Sturm

Ladenburg. Sevket Baykurd hat in den zurückliegenden 20 Jahren bewiesen, dass er im Gastronomiegeschäft bestehen kann. Baykurd ist in Deutschland geboren, lebt in Mannheim und hat türkische Wurzeln. In der Quadratestadt ist er Inhaber des Szenelokals "Binokel" und hat sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Jetzt will Baykurd den ehemaligen Gastronomiebetrieb Fodys Fährhaus in Ladenburg übernehmen, der Ende vergangenen Jahres Insolvenz beantragte. Der einstige Inhaber Willy Koch hat sein Lokal an die Krombacher-Brauerei verpachtet, die wiederum mit dem 44 Jahre alten Baykurd einen Pachtvertrag abgeschlossen hat.

Mit dem Neuen im Fährhaus wird auch ein neues Konzept umgesetzt. "Fährhaus - zum Neckarblick", heißt das Lokal zukünftig, alles ist auf typisch deutsches Wirtshaus ausgerichtet.

Baykurd und sein Team wollen das Lokal am Vatertag, Donnerstag, 10. Mai, eröffnen. Der Inhaber lädt seine Gäste zum Frühstücksbrunch ein, zur Mittagszeit werden im Biergarten die Grills für das Vatertags-Barbecue angeheizt.

In der Küche steht mit Mondar Mhamdi, dem ehemaligen Küchenchef des Feudenheimer "Wirtshauses zum Neckartal", ein ausgebildeter Koch, der Erfahrung in der Spitzengastronomie vorweisen kann. "Wir verwenden nur frische Produkte aus der Region. Deftige Gerichte aus der Wirtshausküche stehen ebenso auf der Speisekarte wie zeitgemäße leichte Gerichte für Vegetarier", sagt Baykurd. Derzeit werden noch Fachkräfte gesucht. Baykurd rechnet damit, dass er ein 40-köpfiges Team benötigt, um das neue Konzept umzusetzen. Mit der Theken- und Servicechefin Caroline Melchior ist eine Vertrauensperson dabei, die ebenfalls viel gastronomische Erfahrung vorweisen kann. Das alte Fodys-Fährhaus-Konzept gehört damit bald der Vergangenheit an. Veranstaltungen wie das Ladenburger Spaßfestival oder die Büffett-Spartage passen nicht zur Neuausrichtung. Eventuell wird die "Mo-Roots"-Reihe aber aufrechterhalten, sagt der Gastronom. Erste Gespräche mit Veranstaltungsleiterin Susan Horn habe es bereits gegeben. Ihm sei es zunächst einmal wichtig, das neue "Fährhaus - zum Neckarblick" in einem kundenfreundlichen Zustand zu eröffnen, sagt Baykurd. Er weiß, dass vom ersten Tag an alles passen muss. "Unzufriedene Gäste bekommst du in aller Regel nicht mehr zurück." Er freue sich auf die neue gastronomische Herausforderung, sagt Baykurd, denn Ladenburg habe "enormes Potenzial".

Gerne hätte er auch die benachbarte Schwimmbad-Gastronomie übernommen, doch die wurde mittlerweile an einen anderen Gastronom übertragen. Das "Binokel" in Mannheim bleibt weiterhin in seinem Besitz, so könnten eventuelle Personalengpässe besser aufgefangen werden. Bis zur Eröffnung wird das neue Gastronomieteam Gas geben müssen. Baykurd sprach von einem Zweistufenplan, den er umsetzen will. Im ersten Schritt werden die Räume aufgehübscht. Neue Bilder und ein neuer Anstrich sollen die jetzt noch dunklen Gasträume verändern. Außerdem wird der Küchenbereich umgebaut. Im zweiten Schritt soll dann eine Großrenovierung erfolgen, denn der Gastronom findet, dass die Räume effektiver genutzt werden könnten.

Baykurd wird sein Konzept konsequent verwirklichen, ist aber auch für weitere Neuerungen offen. Der Biergarten habe zum Beispiel viel Potenzial. Ein zünftiges Haxenfest gibt es derzeit noch nicht. Aber das könnte noch werden.