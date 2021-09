Ladenburg. (skb) Sechs Auszubildende haben Mitte der vergangenen Woche ihren beruflichen Weg bei der Stadt Ladenburg begonnen. "So viele gleichzeitig wie nie zuvor, wir sind ganz stolz", freut sich Ausbildungsbeauftragte Claudia Schmitt. Denn der deutschlandweite Fachkräftemangel bildet sich auch in der Kommunalverwaltung ab, so Schmitt: "Wir merken mehr und mehr, dass wir Schwierigkeiten haben, Stellen zu besetzen."

Daher startete die vom Gemeinderat angeregte Ausbildungsoffensive, "um junge Leute selbst auszubilden", auch in der Hoffnung, dass sie der Stadt nach ihren Abschlüssen erhalten bleiben. Sei es in der Verwaltung, beim Bauhof, in einem Kindergarten oder im Bibliothekswesen: "Wir wollen ein Signal setzen, dass wir in diesen Berufen nicht auf den Arbeitsmarkt angewiesen sind, sondern selbst ausbilden", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz, der Schmitt wie auch Personalrätin Ramona Steidel für ihre Initiative dankte und von einem "Paradigmenwechsel" sprach.

Im Verlauf eines Ausbildungstags, den auch Rathaus-Mitarbeiterin Sina Grasmück als künftige Ansprechpartnerin der Azubis begleitete, begrüßte er die Neueinsteiger, die in einem strukturierten Tagesablauf zunächst die Verwaltung mittels eines Organigramms kennenlernten, worauf ein Rundgang durchs Rathaus folgte.

FSJ-Projekt mit der Diakonie läuft

Nach gemeinsamer Mittagspause holte Peter Kinzig von der Freiwilligen Feuerwehr die Gruppe mit dem Feuerwehrauto ab, um die Außenstellen, wie zum Beispiel das Schwimmbad und den Bauhof, zu zeigen. Und schließlich führte sie Andreas Hensen, Leiter des Lobdengau-Museums, durch die Stadt, was auch insofern sinnvoll war, als keiner der Auszubildenden aus Ladenburg stammt. Die weiteste Anfahrt dürfte der aus Bobenheim-Roxheim kommende angehende Energieelektroniker Marco Guarcello haben, dessen Mutter ebenfalls im hiesigen Rathaus arbeitet und der seine Berufsentscheidung so auf den Punkt bringt: "Das Handwerkliche liegt mir." Während für Anna-Maria Barfuß feststand, "irgendwas im Büro machen zu wollen". Nun wird die 16-jährige Rheinauerin zur Verwaltungsfachangestellten ausgebildet – nachdem sie sich gegen 80 Mitbewerber durchgesetzt hatte.

Ganz unterschiedlich seien die Bewerberzahlen gewesen, wie Schmitt berichtete. Mit am höchsten waren sie im Kita-Bereich. Isabel Weinert absolviert ihre Ausbildung zur Erzieherin in der Kindertagesstätte mittels PIA, der Praxisintegrierten Ausbildung, ebenso wie Sariyenur Kurnaz, für die bereits das zweite Ausbildungsjahr begonnen hat. Bewerber für das Anerkennungsjahr als Erzieher gab es dagegen nur wenige, so Schmitt, "da haben wir händeringend gesucht". Man wurde fündig mit Aaron Roland, der künftig im Haus des Kindes arbeitet, und Florian Bitzel, der im Jugendzentrum tätig sein wird.

Die Berufswahl des 22-Jährigen ist sozial motiviert: Ihm geht es darum, "dass Jugendliche Selbstverwirklichungschancen haben". Fachangestellte für Medien und Informationsdienste der Fachrichtung Bibliothek wird Aleyna Güven, an deren Arbeitsplatz auch Henri Hirt häufig anzutreffen sein wird, der ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, das ihn noch in Verwaltung und Stadtarchiv führt. Auch dies ein Novum, das die Stadtverwaltung in Kooperation mit der Diakonie Baden anbietet.