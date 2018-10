Ladenburg. (stu) Die Ladenburger Lichternacht, organisiert vom örtlichen Bund der Selbstständigen (BdS), erfreut sich in diesem Jahr großer Beliebtheit. Dabei spielte dem Veranstalter vor allem das warme Spätsommerwetter am Freitagabend in die Karten, denn selbst um 22 Uhr waren die Stühle vor den Gaststätten noch gut besetzt. Kein Wunder, dass BdS-Vorsitzender Christof Ehry eine gute Bilanz zog. Insgesamt 32 Gebäude in der Altstadt wurden für die "Nacht der Lichter" mit Hochleistungsstrahlern in verschiedenen Farben angeleuchtet. "Unsere Altstadt ist ein Pfund mit dem wir wuchern können", meinte der Ehry.

Die Lichternacht sei mittlerweile ein Anziehungspunkt für Menschen aus der gesamten Region. Der Vorsitzende nannte weitere Gründe, weshalb die Lichternacht für den BdS wichtig sei. Immer wieder stellten sich bei dieser Veranstaltung neue Betriebe vor, die in ihren Altstadtläden neue Angebote präsentieren.

Zum Glück gäbe es in Ladenburg kaum leer stehende Geschäfte, was auch einer Besucherin aus Hohensachsen auffiel. "Es ist in Ladenburg auch deshalb so schön, weil hier der Einkaufsbummel nicht von leer stehenden Geschäften beeinträchtigt wird", meinte Marion Pauly, die im Wäschegeschäft Creol sowie beim Juwelier Kielmayer fündig wurde. "Meine Nichte hat demnächst Geburtstag und bin bei der Schmucksuche fündig geworden", erzählte sie der RNZ.

An drei Plätzen spielten zudem Musikgruppen unterschiedlicher Stilrichtungen für die Besucher. "Große Gagen können wir nicht bezahlen. Trotzdem kommen die Musiker gerne zur Lichternacht nach Ladenburg", meinte der Vorsitzende. Bereits zum dritten mal dabei war der 16-jährige Rouven Gruber. Er beschrieb die Atmosphäre als "magisch". Rouven stand in diesem Jahr an der Ecke Heidelberger Straße/Kirchenstraße, und quasi alle Passanten bleiben stehen, um seiner Musik zu lauschen.

Rouven kennt das Ladenburger Publikum gut: Er trat schon bei Rock at Church auf und sang im Luther-Musical der evangelischen Kirchengemeinde mit. Der 16-Jährige aus Mannheim-Käfertal nimmt bei der Ladenburger Musikschullehrerin Jeanette Friedrich Gesangsunterricht. Sie sagt Rouven eine große Zukunft voraus. "Der wird seinen Weg machen - davon bin ich überzeugt", betonte sie. Denn Rouvens sichere, einfühlsame Stimme wirke nie langweilig, so Friedrich. Seit Kurzem hat der Sänger auch einen Vertrag bei einer Mannheimer Künstler-Agentur.

Die Resonanz der teilnehmenden Händler fiel überwiegend gut aus. So auch bei der Goldschmiedin und Bildhauerin Angelica Geissler, die vor rund einem Jahr ein Schmuckgeschäft in der Kirchstraße eröffnet hat. Mit dem bisherigen Ergebnis ist die Geschäftsfrau zufrieden: "Die Ladenburger haben einen Sinn für Kreatives und Schönes", meinte Geissler. Ein weiterer Anziehungspunkt an diesem Abend war die "Modenschau" von Ela’s Modeatelier, die einige Besucher auf den Marktplatz lockte. Sie konnten dort die neuen Herbst- und Winter-Trends begutachten.