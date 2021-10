Ladenburg.(krs) "Wir können nicht nichts machen", war der letzte Stand zum Thema Weihnachtsmarkt. Jetzt stellte Bürgermeister Stefan Schmutz in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch das geplante Konzept vor: einen Adventsbummel in der Altstadt. An den ersten drei, statt üblicherweise an allen, Adventswochenenden soll es die Möglichkeit zum Bummeln zwischen Marktplatz, über die Kirchenstraße, zum Hof der Dalberg-Schule geben. Samstags ab 14 Uhr, sonntags ab 12 Uhr. Schluss ist um 21 Uhr. Das Areal soll in zwei Bereiche geteilt werden. Der, in dem es Buden mit Essen und Getränken gibt, wird umzäunt und es wird eine 2 G-Regel gelten. Entlang der Kirchenstraße und auf dem Marktplatz wird es nur Angebote geben, die nicht zum Verzehr geeignet sind. In diesem Bereich soll es keine Zugangsbeschränkungen geben. Mit Vereinen und Schaustellern sei die Stadt schon in Kontakt. Es werde genausoviele Stände geben wie üblicherweise. Foto: Sturm