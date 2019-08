Für Marius Steigerwald war früh klar, dass er einmal als Stadtrat Mitverantwortung für die Entwicklung Ladenburgs tragen will. In welcher Partei, wusste er aber lange nicht. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Jung, aber erfahren: Gerade einmal 20 Jahre alt ist Marius Steigerwald, aber am Ratstisch hat er schon viel Erfahrung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Jugendgemeinderats nahm er regelmäßig auch an den Sitzungen des Gemeinderats teil. Bei relevanten Themen meldete er sich zu Wort und seine Beiträge hatten immer Substanz.

Es war daher für Außenstehende nicht verwunderlich, dass Steigerwald auf der Liste der Grünen bei der Kommunalwahl mit über 3200 Stimmen ein Spitzenergebnis einfuhr. Er sieht das etwas anders: "Mit einer so hohen Stimmenzahl konnte ich nicht rechen", sagt Steigerwald. Er hatte sich im Wahlkampf aber auch richtig reingekniet. Steigerwald klopfte an zahlreiche Haustüren, um sich den Wählern vorzustellen. Außerdem nutzte er die Neuen Medien rege.

Ladenburgs neue Räte

"Ich finde es toll, dass so viele junge Menschen zukünftig am Ratstisch Platz nehmen können", sagt Steigerwald. Denn mit Jenny Zimmermann (29), Tim Ruster (20) und Sophian Habel (22) sitzen noch einige weitere Kollegen unter 30 im Gremium. Politik sei für junge Menschen interessant, aber erst die Demonstrationen bei "Fridays for Future" hätten viele wachgerüttelt.

Steigerwald hat im vergangenen Jahr Abitur am Carl-Benz-Gymnasium gemacht. Studieren wollte er aber nicht. Er will zunächst eine Ausbildung machen und Berufserfahrung sammeln. "Wir brauchen schließlich in unserer Gesellschaft auch Menschen, die reparieren, bauen und serviceorientiert arbeiten", sagt Steigerwald.

Und so macht er derzeit eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei einem großen Autohersteller. "Technik hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich wollte erst einmal was Gescheites lernen." Metzger, Maurer, Friseure oder Krankenpfleger sollten in der Gesellschaft den hohen Stellenwert erhalten, den diese Berufsbilder verdient haben, sagt er.

Für Steigerwald war früh klar, dass er einmal als Stadtrat Mitverantwortung für die Entwicklung Ladenburgs tragen will. In welcher Partei wusste er aber lange nicht. Aus zwei Gründen hat er sich schließlich für die Grünen entschieden: Mit den bundespolitischen Themen der Grünen kann er sich am meisten identifizieren. Und seine eigenen Chancen, gewählt zu werden, waren bei den Grünen am größten. Denn wer bei den Ladenburger Grünen einen vorderen Listenplatz einnimmt, wird meist auch gewählt. Steigerwalds Rechnung ging auf.

Steigerwald ist in Ladenburg aber nicht nur durch den Jugendgemeinderat bekannt. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender der Stadtkapelle, wo er mit Begeisterung Trompete spielt. Außerdem ist er Mitglied in der Drachenbootabteilung des FV03. Er hat eine Steuermann-Ausbildung gemacht und ist beim Drachenbootfestival sehr gefragt. "Eigentlich bin ich ein echter Ladeberger Bub, ich bin allerdings noch nicht in die Bach gefalle", sagt er und lacht.

"Die Bach", wie die Ladenburger sagen, fließt aber schon lange nicht mehr durch die Altstadt, und auch die großen Themen haben sich verändert. Steigerwald ist es wichtig, dass der öffentliche Nahverkehr gestärkt wird und die Fahrradwege ausgebaut werden. Er will auch anregen, mehr Fahrradständer aufzustellen. "Kleine Dinge kann man manchmal schnell umsetzen, und das Aufstellen von Fahrradständern gehört für mich dazu." Größere Projekte müssten dagegen selbstverständlich ausführlich diskutiert werden. Etwa die Festlegung des Standorts der neuen Dreifeldsporthalle. Hier will Steigerwald mitreden. "Wie man auf die Idee kommen konnte, über den Abriss der Drachenboothalle nachzudenken, ist mir schleierhaft", sagt er.

Dem neuen Stadtrat ist es nicht nur ein Anliegen, zukunftsträchtige Themen aufzugreifen. Wichtig ist ihm auch, die Themen verständlich zu präsentieren und die Bürger an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen. "Das ist nicht nur sinnvoll, sondern auch wichtig für die Weiterentwicklung einer Stadt." Er ist überzeugt, dass so gerade junge Menschen für die Kommunalpolitik begeistert werden können.