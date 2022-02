Von Axel Sturm

Ladenburg. Sie verbindet die Römerstadt und Edingen-Neckarhausen und das seit ihrem Bau 1847/48. Ungefähr genauso lange fasziniert die Neckarbrücke auch die Menschen vor Ort. Zuletzt stellte der Heimatbund im vergangenen Jahr in der Huber’schen Scheuer die Brückenordnung der Ladenburger Eisenbahnbrücke von 1933 aus. Vermacht hatte die Brückenordnung dem Verein der im Januar 2020 verstorbene Ladenburger Eisenbahnexperte Wolfgang Löckel. Die RNZ hat sich das Regelwerk für die Nutzung der Brücke angeschaut.

Gebaut wurde sie als reine Eisenbahnbrücke. Erst von 1932 bis 1934 wurde ein Fußgängersteg angebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt kamen die Bewohner von Ladenburg und Neckarhausen nur mit der Neckarhäuser Fähre auf die andere Seite des Flusses. Der Fußgängersteg war für die Menschen daher eine große Erleichterung. Aber auch dieser Übergang und vor allem seine Nutzung waren wie so vieles ganz genau geregelt.

Bevor der Steg im Dezember 1933 für den Fußgänger-Verkehr freigegeben wurde, brachten die Behörden die Brückenordnung an. Und die galt in abgeänderter Form sogar noch bis in die 1960er-Jahre. Zeitzeugen können sich heute noch gut daran erinnern, wie sich der Dorfpolizist Hans Kunze, den alle nur "Kunze-Babbe" nannten, auf die Überwachung des Fußgängerstegs spezialisierte. Er versteckte sich gerne an der Mauer des "Schmalen Handtuchs", wie das damalige Café bei der Brücke im Volksmund hieß, und verteilte Knöllchen, wenn sich die Nutzer nicht an die Ordnung hielten. Junge Burschen fuhren in den 1950er- und 1960er-Jahren gerne mit ihren Mopeds "riwwer nach Neggahause". Denn der eigentliche offizielle Verkehrsweg über Ilvesheim, und Seckenheim nach Neckarhausen war vielen Mopedfahrern zu aufwendig. Da nahmen sie gerne eine Abkürzung von gut acht Kilometern über die Fußgängerbrücke.

Mit dem Auto durfte nur die Polizei über die Brücke fahren, wenn sie zu einem Einsatz in Neckarhausen gerufen wurde. Ein VW-Käfer-Polizeiauto passte gerade so auf die "Fahrbahn", und manch ein Dienstwagen hatte rechts und links Kratzer an den Kotflügeln, weil die Beamten die Breite der Brücke nicht richtig einschätzten.

Und auch für Fahrräder gab es Regeln. Der "Kunze-Babbe" achtete streng darauf, dass die Radfahrer ihre Stahlrösser über die Brücke schoben. Ausreden ließ der strenge Polizist nur selten gelten, aber junge Damen, die ein Tränchen verdrückten, sollen von ihm weniger streng behandelt worden sein. "Herr Kunze, wenn Se mir jezd in Strofzeddel gewwe – schlägt mir meun Vadder noch de Fragg voll", heulte Renate Gärtner in den 1950er-Jahren dem Polizisten vor, sodass er dem Mädchen, das die Großmutter in Friedrichsfeld besuchte, die Geldstrafe erließ. Wer bei der Brückenbefahrung erwischt wurde, musste aber meistens zahlen. Mopedfahrer erhielten einen Strafzettel von fünf Mark, und Radfahrern, die verbotswidrig über die Brücke fuhren, knöpfte der stadtbekannte Dorfpolizist zwei Mark ab.

Für die Nutzung der Brücke gab es 1933 eine bezirkspolizeiliche Vorschrift. Die hatten Ladenburg und Neckarhausen auf Grundlage der Eisenbahnbetriebsverordnung, der Straßenverkehrsverordnung und der Kraftfahrzeugverordnung gemeinsam erlassen. Ganze sieben Paragrafen hatte die Brückenordnung.

Der erste bestimmte, dass nur Fußgänger den Übergang nutzen durften. Fahrräder, Motorräder und leichte Handkarren mussten geschoben werden. Der zweite Paragraf hielt fest, dass Personen- und Lastkraftwagen mit drei oder vier Rädern den Fußgängersteg nicht befahren durften. Auch zum Treiben von Vieh jeglicher Art, durfte der Steg nicht genutzt werden, was im Paragrafen 3 nachzulesen war. Damals war es üblich, dass Ladenburger Bauern und Viehzüchter ihre Schweine, Kälber und Rinder lebend nach Neckarhausen verkauften, die bei Hausschlachtungen von den Hausmetzgern "verwurstelt" wurden.

Bequemer wäre es natürlich für die Ladenburger Verkäufer gewesen, ihr Vieh einfach über den Steg zu führen. So aber mussten sie auf die schwimmende Verbindung der Neckarfähre ausweichen. Der vierte Paragraf verbat Menschenansammlungen auf der Brücke. Der Weg hinüber nach Neckarhausen musste ohne Aufenthalt beschritten werden. "Alle Handlungen sind zu unterlassen, die den Verkehr auf dem Brückensteg gefährden oder erschweren", heißt es in der Verordnung.

Im fünften Paragrafen wird festgelegt, dass das Anbringen von Plakaten in keiner Form gestattet ist. Im sechsten steht, dass den Anordnungen der Gendarmarie, Orts- oder Bahnpolizei Folge zu leisten sei.

Der letzte Paragraf der Brückenordnung nahm eindrücklich Bezug auf allerlei weitere Verordnungen. Er beschrieb, dass Verstöße gegen die Vorschriften des Reichsstrafgesetzbuches, des badischen Polizeischutzbuches, der Straßenverkehrsordnung, des Kraftfahrzeuggesetzes, der Kraftfahrzeugverordnung und der Eisenbahn-Bau-Betriebsverordnung mit Geldstrafen oder Haft bestraft werden können.