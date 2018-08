Von Axel Sturm

Ladenburg. Wochenlang stöhnte ganz Deutschland unter der nicht enden wollenden Hitzewelle. Den Landwirten vertrocknete der Mais, die Binnenschifffahrt musste teilweise eingestellt werden und in den Freibädern holten sich etliche Gäste einen Sonnenbrand.

Auch auf dem Ladenburger Obsthof Schuhmann hat die brütende Hitze ihre Spuren hinterlassen - und einem Teil der Äpfel sogar einen Sonnenbrand beschert. Trotzdem: Die Apfelernte sei sehr gut ausgefallen, erzählt Hanspeter Schuhmann, der Chef des Familienunternehmens beim Ortstermin mit der RNZ. Mit der bereits beendeten Pfirsich-, Aprikosen- und Pflaumenernte ist der Obstbaumeister ebenfalls sehr zufrieden.

Vor Kurzem ist sein Sohn Louis in den Betrieb eingestiegen. Er hat gerade seine Prüfung als Obstbaumeister erfolgreich abgeschlossen. Der junge Obstbauer hat auf dem Hof der Familie auch die Möglichkeit, neue Ideen einzubringen. "Umkrempeln" wolle er den Betrieb aber nicht, so der 23-Jährige. "Warum sollte man ein bewährtes Geschäftsmodell verändern?"

Wegen der diesjährigen Hitze mussten sich die Schuhmanns keine großen Sorgen machen. Schon 1992 hatte der damalige Besitzer und Gründer des Obsthofs, Hans Schuhmann, in eine Beregnungsanlage investiert. Der Obstanbau wurde damals immer riskanter, weil in kalten Frühjahren häufig die Knospen erfroren.

Die Schuhmanns kauften eine Frost-Beregnungsanlage, welche die Knospen bei Minusgraden mit Wasser besprüht. Auf den Knospen bildet sich dann eine feine Eisschicht, die die Knospen vor den eisigen Temperaturen schützt. "Die Anlage hat uns schon einige Ernten gerettet", sagt Hanspeter Schuhmann.

So auch in diesem Jahr. Das Problem waren diesmal aber nicht die eisigen Temperaturen, sondern die Wasserknappheit. Für die Laufzeit der Pumpen mussten die Obstbauern zwar hohe Zusatzkosten einkalkulieren, aber die Bewässerung der rund 10 Hektar großen Anlage war so gesichert.

Ein paar Ernteausfälle gab es trotzdem: Durch die starke Sonneneinstrahlung können auf der Apfelschale Temperaturen bis zu 50 Grad entstehen. Die Äpfel bekommen dann einen Sonnenbrand. "Sonnencreme für Äpfel gibt es leider nicht", bedauert Schuhmann.

Die Äpfel mit den braunen Sonnenbrandflecken muss der Obstbauer aussortieren. Zusammen mit den etwas krumm gewachsenen Früchten werden sie in der Pressmaschine zu Apfelsaft verarbeitet. Der frische Saft wird dann kurz erhitzt und anschließend in Zehn-Liter-Boxen abgefüllt. Mindestens ein Jahr lang hält sich der Saft. Zu den Apfelpresstagen auf dem Obsthof kommen auch viele Besucher. Die nächste Saftpressaktion findet am 1. September statt.

Eine neue Idee hat Juniorchef Louis bereits umgesetzt: Er hat eine Slush-Eismaschine gekauft, mit der er Apfelsorbet herstellen kann. Der halb gefrorene Apfelsaft zum Trinken kommt vor allem bei jüngeren Kunden gut an. Mit der Slush-Eismaschine hat Louis sich einen kleinen persönlichen Traum erfüllt. Er freut sich, dass er seinen Gästen bald auch rotes Apfelsorbet servieren kann. Nächste Woche beginnt die Ernte der rotfleischigen Sorten.