Einmütig fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das neue Baugebiet "Nordstadt-Kurzgewann", hier in der Gesamtansicht. Rechts der Weg an den Häusern, der nun nicht gebaut wird, und im Hintergrund der Bauernhof, in dem höchstens acht Pferde ein Zuhause finden dürfen. Denn schon zehn Pferde würden laut Behörde "eine erhöhte Geruchsemission" erzeugen. Foto: Sturm