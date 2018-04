Das Vereinsheim am Heddesheimer Weg ist in die Jahre gekommen, die Mitglieder beschlossen daher den Abriss des Gebäudes. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Die Auflösung der Anlage im Weinheimer Weg hat den Kleingartenverein viel Kraft gekostet. "Die Gartenanlage ist nun Geschichte, die Stimmung war nach der Auflösung sehr getrübt", sagte Anlagenleiter Hagen Welk bei der Jahreshauptversammlung. Weil die Stadt, der das Gelände gehört, dieses wegen der Nordstadtbebauung benötigt, wurde der Verein schon vor zwei Jahren aufgefordert, die Anlage zu räumen. Dieser Prozess verlief nicht ohne Komplikationen, aber letztendlich erfüllte der Kleingartenverein die Forderung.

Die Parzellenpächter wurden von der Stadt entschädigt oder ihnen wurden neue Gärten in der mittlerweile geschaffenen Erweiterungsgartenanlage im Aufeld angeboten. Die meisten Pächter wollten den Umzug allerdings nicht mitmachen. Wegen der Abwicklung der Gartenanlage in der Nordstadt litt auch das Alltagsgeschäft des Vorstandsteams, sagte Vorsitzender Uwe Breitbarth. Gerne hätte er mehr Zeit gefunden um die knapp 200 Mitglieder zu überzeugen, sich stärker am Vereinsleben zu beteiligen. "In unserem Verein wird viel gemeckert und es werden Vorschläge gemacht, wie alles besser gehen könnte", sagte Breitbarth. Für die Umsetzung werden aber engagierte Mitglieder benötigt. "Die Ausreden, die ich mir anhören darf, warum man sich nicht beteiligen könne, sind sehr kreativ." Selbst das Kleingartenfest könne kaum noch gestemmt werden, weil die Mitglieder ihre Mithilfe eingestellt hätten. Das Altstadtfest wurde in abgespeckter Form noch einmal gemeistert, aber auch hier malte der Vorsitzende ein düsteres Bild. "Minimalistisch" werde es wohl auch in Zukunft zugehen. Erfreulich war hingegen der Auftritt beim Sommertagsumzug. Hier habe der Verein ein gutes Bild abgegeben.

Breitbarth gab in der Versammlung eine neue Regelung bekannt, die die Lage entspannen soll. Jedes Mitglied muss ab sofort sieben Helferstunden bei Vereinsfesten und acht Helferstunden bei der Anlagearbeit leisten. Mit dem Erscheinungsbild der Gartenanlage ist der Vorsitzende nur bedingt zufrieden. Er räumte ein, dass es einige illegal errichtete Gebäude gibt, die von seinen Vorgängern wohl toleriert wurden. Breitbarth will die Auswüchse aber nicht länger dulden. Zusammen mit dem Bauausschuss werde demnächst eine Begehung stattfinden, um zu klären, welche Gebäude dem Kleingartengesetz entsprechen und welche Pächter sich nicht an die Vorgaben gehalten haben. Es würden wohl Abrisse angeordnet, sagte er. Auch die Gartenkommission wird ab sofort auf die Einhaltung der Regeln achten. "Wir werden genau hinschauen, denn manche Gärten sind in einem unschönen Zustand", meinte der Vorsitzende.

Darin, dass das alte Vereinshaus in der Gartenanlage am Heddesheimer Weg keine gute Visitenkarte ist, war sich die Versammlung einig. Der Vereinstreffpunkt ist laut einem Baugutachten außerdem in einem bedenklichen Zustand, was die Sicherheit betrifft. Der Vorstand beantragte daher den Abriss des Gebäudes, eine Renovierung mache wirtschaftlich keinen Sinn.

Die Abrisskosten wurden mit 15.000 Euro veranschlagt. Weil das viel Geld für den Verein ist, schlug der neue Kassier Markus Ott vor, dass jedes Mitglied eine Einmalzahlung in Höhe von 50 Euro leisten sollte. Nach längerer Diskussion wurde der Vorschlag mehrheitlich genehmigt. Ob und wann es nach dem Abriss einen Neubau geben wird, ist unklar. Ein Neubau hängt sicherlich auch vom Verlauf der Feste ab, die in den vergangenen Jahren kaum noch Gewinne abwarfen.

Bei den Wahlen konnte für den Zweiten Vorsitzenden Roland Zeise kein Nachfolger gefunden werden, der Posten blieb unbesetzt. Auch hier ist mehr Engagement der Mitglieder gefragt.