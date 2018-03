Von Silke Beckmann

Ladenburg. Neueröffnung im Jahr 2016, nur neun Monate später die gesamte Existenzgrundlage in Schutt und Asche. Der Großbrand im Gewerbegebiet "Hundertmorgen" hatte am 19. Juli 2017 Schaden in Millionenhöhe verursacht. Unter den Leidtragenden war auch die Schreinerei "Holz im Quadrat", deren Werkstatt komplett ausbrannte und mittlerweile abgerissen wurde. Am Wochenende luden die Schreinermeister Christoph Ludwig und Matthias Böhm nun in neuen Räumen zum Tag der offenen Tür, nur einige Hallen weiter.

Die Erleichterung steht den Geschäftsführern ins Gesicht geschrieben. Etliche Kunden, Freunde und Bekannte feierten mit ihnen die wiederaufgebaute Existenz. "Totalschaden" hatte die nüchterne Bilanz nach dem Unglücksfall gelautet: "Das gesamte Material, alle Maschinen, das Büro, alles war ausgebrannt", erzählt Christoph Ludwig.

Er hatte nur eine Viertelstunde vor Ausbruch des Feuers Feierabend gemacht und war nach Hause gefahren. Um umgehend umzukehren und zusehen zu müssen, wie die gesamte Existenz, der erste gemeinsame Betrieb, lichterloh in Flammen aufgeht. Die Emotionen zu diesem Zeitpunkt lassen sich kaum beschreiben. Doch schon kurze Zeit später war den beiden Selbstständigen klar: "Wir machen weiter." Wenngleich es Wochen dauerte, bis überhaupt etwas passierte, die zuständigen Stellen informiert und abgeklappert, kurzum: dieses "Weiter" angeschoben und in die Wege geleitet war.

"Erst mal haben wir alle Kundenaufträge abgesagt, wir konnten ja nichts machen", so Ludwig. Glück im Unglück war, dass das Auto mit sämtlichen Handgeräten unbeschadet geblieben war, sodass zumindest Montageaufträge abgearbeitet werden konnten. Und schließlich kamen die Handwerker übergangsweise in der Schreinerei Wolf Am Sägewerk unter. Es war ein Freundschaftsdienst: "Die haben uns sehr unterstützt und geholfen." Positiv fügte sich auch, dass im gleichen Hallenkomplex nicht in Mitleidenschaft gezogene Räume frei waren, die der Vermieter, die BW Projektentwicklung, als neue Wirkungsstätte anbot. Auf diese Weise blieb sogar die Adresse, Industriestraße 17, die gleiche, und Ludwig und Böhm griffen zu.

Im Oktober begannen sie die Halle entsprechend vorzubereiten und herzurichten, nach und nach wurden die Maschinen aufgebaut, und Ende des Monats konnte die Produktion wieder in vollem Umfang laufen.

Das Schreinermeister-Duo, das mittlerweile auch einen Lehrling unter seiner Fittiche hat, ist heute vor allem "erleichtert, dieses letzte halbe Jahr abhaken zu können". Schließlich haben die Ereignisse auch einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand mit sich gebracht, da neben dem Neuaufbau ja auch die Produktion nicht stillstehen durfte. "Großen Dank" sprechen Ludwig und Böhm ihren Kunden aus; "sie sind uns trotz der Schwierigkeiten fast alle erhalten geblieben". Und hatten beim Tag der offenen Tür Gelegenheit, sich die neue Adresse - oder vielmehr den neuen Standort an gleicher Adresse - anzusehen. "Holz im Quadrat" hat mit diesem Termin bewusst ein wenig gewartet, denn schließlich sollten auch Ausstellungs- und Besprechungsraum im ersten Stock fertig sein und optimal präsentiert werden können.