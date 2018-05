Ladenburg. (pol/fjm) Ein 74 Jahre alter Rollstuhlfahrer hat sich am Sonntagmittag in Ladenburg bei einem Sturz schwer verletzt.

Der Mann war laut Polizeiangaben gegen 11.30 Uhr mit seinem motorisierten Rollstuhl auf dem Radweg der Wallstadter Straße in Richtung Schwarzkreuzstraße unterwegs, als er in Höhe des Feuerwehrhauses auf abschüssiger Strecke die Kontrolle über den Rollstuhl verlor. Er kippte nach rechts weg und stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu.

Ein Beamter des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt, der außer Dienst vorbeikam, leistete Erste Hilfe, half dem 74-Jährigen wieder in den Rollstuhl und verständigte den Rettungsdienst. Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Sein Rollstuhl wurde sichergestellt und im Polizeirevier Ladenburg untergestellt.