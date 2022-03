Ladenburg. (zg/ans) Die ersten geflüchteten Menschen aus der Ukraine sind in Ladenburg angekommen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochmittag mit. Nach ihrem Kenntnisstand sind es aktuell 50 Personen. In den kommenden Tagen werde "mit einem erheblichen Zuwachs" gerechnet, heißt es in der Pressemitteilung. Wie Bürgermeisterreferentin Nicole Hoffmann auf RNZ-Anfrage mitteilte, seien die Geflüchteten aus der Ukraine in privaten Wohnungen und städtischen Unterkünften untergebracht.

> Anmeldung bei der Stadtverwaltung: Menschen, die seit dem 24. Februar aus der Ukraine nach Deutschland einreisen und sich in Ladenburg dauerhaft aufhalten, werden gebeten sich beim Ordnungsamt der Stadtverwaltung zu melden (Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06203/70 14 1). Neben der melderechtlichen Erfassung können auch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragt werden.

> Wohnraum gesucht: Zahlreiche Ladenburgerinnen und Ladenburger hätten bereits Wohnraum für geflüchtete Menschen zur Verfügung gestellt, berichtet die Stadtverwaltung. "Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern sehr herzlich, die sich bei uns melden und bereits Wohnraum angeboten haben. Allerdings wird die aktuelle Zahl an Wohnungen nicht ausreichen. Daher appelliere ich eindringlich an alle, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, sich bei uns zu melden. Wir selbst prüfen jede Möglichkeit und belegen ebenso sämtliche kommunalen Liegenschaften, die verfügbar sind", äußert sich Bürgermeister Stefan Schmutz zur aktuellen Lage.

Freie Unterbringungsmöglichkeiten können telefonisch montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter 06203/70 10 1 sowie per Mail an post@ladenburg.de gemeldet werden. Erforderlich sind hierfür die Angabe zur Kontaktperson/zum Eigentümer, die Anschrift der Wohnung, die Größe, deren Organisation, sprich die Anzahl der Zimmer, sowie Angaben zur Möblierung und zur möglichen Mietdauer. Die Angaben zur Unterbringung werden dann im Rathaus gesammelt. Im Bedarfsfall erfolgt eine Kontaktaufnahme zur Vorbesichtigung der Räumlichkeiten durch städtische Mitarbeiter.

> Ankunfts- und Begegnungszentrum: Die Stadt hat mit dem Verein Ladenburg Int.Akt. und der Evangelischen Kirchengemeinde den Betrieb eines Ankunfts- und Begegnungszentrum im evangelischen Gemeindehaus (Realschulstraße 7) vorbereitet, an dem Angebote und Aktivitäten stattfinden werden. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine können das Gemeindehaus ab sofort täglich in der Zeit von 8 bis 19 Uhr besuchen.

> Spenden: Bürgerinnen und Bürger, die geflüchtete Menschen in Form von finanziellen Mitteln unterstützen möchten, können dies durch eine Spende an den städtischen Sozialfonds oder das Spendenkonto von Int.Akt. tun: Kontoverbindung Sozialfonds der Stadt Ladenburg: Sparkasse Rhein-Neckar-Nord – IBAN: DE09.6705.0505.0066 0001 92; BIC: MANSDE66XXX; Spendenzweck: Ukraine. Volksbank Kurpfalz eG – IBAN: DE85.6709.2300.0033 3787 00; BIC: GENODE61WNM; Spendenzweck: Ukraine. Kontoverbindung Ladenburg INT.AKT. e.V.: Volksbank Kurpfalz eG – IBAN DE79.6709.2300.0034 0077 56; BIC: GENODE61WNM; Spendenzweck: Ukraine