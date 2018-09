Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn am Montag nach den Sommerferien der Unterricht wieder beginnt, werden sicherlich einige Kinder staunen: Ihre Klassenzimmer sind während der Ferien verschönert worden. "Ganz große Maßnahmen wurden diesmal keine umgesetzt, aber wir haben insgesamt über 170.000 Euro in die Instandhaltung der Schulgebäude investiert", erklären der Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz und Götz Speyerer, der städtische Gebäudemanager, bei einer Besichtigung des Schulzentrums. Mit dabei ist auch Schulhausmeister Karlheinz Schäfer, der Ansprechpartner für die beauftragten Handwerksfirmen.

Der Bürgermeister drückt zunächst einmal seinen Unmut über die Landesregierung aus. Sie präsentiere keine Zukunftskonzepte für das Schulwesen, so Schmutz. Er spricht von einer gewissen "Starre", weil die zuständigen Akteure sich mit Entscheidungen schwer täten.

Vor allem für die Sanierung der Werk-Realschule hat sich Schmutz eingesetzt. Sie sei ein wichtiger Mosaikstein der Ladenburger Schullandschaft - nicht zuletzt, weil sie die einzige Ganztagsschule in der Römerstadt sei. Mit 260 Schülern habe die Werk-Realschule zudem eine stabile Größe. Zwei Drittel der Schülerschaft würden aus den Umlandgemeinden kommen.

Die Modernisierung der Werk-Realschule in den Sommerferien hat die Stadt 51.000 Euro gekostet. Dafür wurden in einigen Klassenräumen neue Akustikdecken eingebaut und die Fußbodenbeläge erneuert. Zudem hat man damit begonnen, die alten Lampen durch LED-Lichter zu ersetzen.

Für die Unterhaltung und Ausstattung der Schulgebäude ist allein die Stadt Ladenburg zuständig. Deshalb kommt am Ratstisch immer wieder die Frage auf, ob sich die Nachbarkommunen an den Kosten beteiligen sollten. Schmutz kann diese Forderung zwar nachvollziehen, sieht aber die Stadt Ladenburg in der Verantwortung. "Wir sind Schulstadt, das ist ein Qualitätsgewinn für Ladenburg", so der Bürgermeister. Er weist darauf hin, dass Ladenburg eine gewisse Summe pro Schüler aus öffentlichen Geldern erhalte. Und auch für Umbaumaßnahmen gibt es Zuschüsse vom Land, die allerdings nicht sehr üppig sind. Schulneubauten und Schulerweiterungen hingegen werden großzügiger gefördert.

In einer der anstehenden Ratssitzungen will die Verwaltung dem Gemeinderat nun vorschlagen, für die Astrid-Lindgren-Grundschule einen Antrag auf Schulbauförderung beim Land zu stellen. Der Grund dafür: Die Schule will ihre Räume erweitern und soll dauerhaft zweizügig werden. Dies sei notwendig wegen der Umsetzung des Baugebietes Hockenwiese, so Schmutz.

Beim Carl-Benz-Gymnasium (CBG) sieht die Situation etwas anders aus: Nach einer Renovierung mit Kosten in Höhe von zwölf Millionen Euro wurde das Gebäude im Frühjahr 2016 quasi neu an die Schulgemeinschaft übergeben. Daher gibt es hier keinen Renovierungsstau. Nur einen neuen Wegweiser haben die Handwerker im Foyer aufgestellt, und in der Turnhalle wurden die Elektrik erneuert und Malerarbeiten in Auftrag gegeben. Rund 32.000 Euro gab die Stadt für die Bauarbeiten am CBG aus.

Fast doppelt so viel haben die Sanierungsmaßnahmen an der Dalberg-Grundschule gekostet: Hier investierte die Stadt 63.000 Euro. Rektorin Kirsten Lather freut sich vor allem über die Anschaffung weiterer Medientafeln. Für die guten alten Kreidetafeln scheinen die Tage gezählt. Über den neuen Multimedia-Tafeln im Wert von je 5000 Euro hängt nun auch ein Beamer, und statt Kreide verwenden Lehrer und Schüler künftig sogenannte Medienstifte. "Einige Klassenzimmer sehen wieder wie neu aus", erzählt Lather. Dort wurden Böden, Decken und Verdunklungsmarkisen renoviert, und die Wände haben einen neuen Anstrich bekommen.

Eine große Renovierung, die aber erst in den Herbst- und Weihnachtsferien umgesetzt werden kann, steht in der Merian-Realschule an. Dort werden die Toiletten sowie einige Fachräume saniert. Die Ausschreibung sei bereits abgeschlossen, erklärt Gebäudemanager Götz Speyerer. Für die Sanierung wurden 276.000 Euro aus dem Schulbauförderfond bewilligt. Der Baubeginn steht nun bevor - im Frühjahr 2019 soll die Renovierung abgeschlossen sein.