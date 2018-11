Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. "KV Kummetstolle - mehr als ein Verein" lautet das neue Motto des Neckarhäuser Karnevalsvereins. Das bestätigt sich bei allen Veranstaltungen der heimischen Narrenschar. So auch am Samstagabend bei der Eröffnung der Kampagne 2018/19 samt Inthronisation der bislang geheimgehaltenen neuen Prinzessin. Begrüßt wurden die Gäste in der bis zum letzten Platz gefüllten Eduard-Schläfer-Halle diesmal vom KVK-Vorsitzenden Timm Hartwig.

"Normalerweise steht hier der Präsident, aber wie Sie wissen, hatten wir in diesem Jahr einen Wechsel. Markus Schläfer und Aki Tzikas sind nicht mehr im Amt, aber wir haben Nachfolger gefunden. 2019 ist alles wieder normal." Es sei schön, dass immer wieder junge Leute nachrückten, so Hartwig, und stellte sogleich das neue Elferratspräsidenten-Duo Marius Ebert und Alexander Jakel (Vize) vor.

Showeinlage der KVK-Gard, dem "Prunkstück" der "Truppen". Foto: Hofmann

"Wir wollen Sie heute wie immer erfreuen und bespaßen, und wir haben dazu eine neue Bühne", machte Hartwig Lust auf das Programm des Abends, bevor er das Wort an den neuen Präsidenten übergab. "Ich stand mit neun Jahren zum ersten Mal auf der Bühne - und nach 23 Jahren stehe ich nun hier als Präsident", so Ebert in seiner emotionalen Ansprache. Er dankte seinem Vorgänger Markus Schläfer und dessen Vize Aki Tzikas für die geleistete Arbeit.

Zur Inthronisation strömten nun alle Aktiven auf die Bühne, wo sich hinter einem Vorhang die Silhouette der geheimnisvollen neuen Lieblichkeit abzeichnete. "Seit 17 Jahren tanzt sie für den Verein, und ich fragte sie: Willst Du unsere Prinzessin sein?" Sie habe sofort Ja gesagt.

Unter dramatischer Musikbegleitung hob sich der Vorhang und offenbarte "Prinzessin Ann-Kathrin I. von närrischer Liebe". Der Elferratspräsident klärte über den Hintergrund des gewählten Namenszusatzes auf. Denn ihren Verlobten, den KVK-Vorsitzenden, habe sie beim Fasching kennengelernt. Nachdem die scheidende Prinzessin Darline I. ihre Insignien an ihre Nachfolgerin überreicht hatte, verkündete die neue Lieblichkeit: "Ein langer Traum wird endlich wahr, ich bin Prinzessin des KVK."

"Es werde eine lange Kampagne, und es werde eine gute Kampagne", verlieh darauf Ebert seiner Hoffnung Ausdruck. Leider allerdings startete diese sogleich mit Musik aus der Konserve, da die Band "Duo Kraft" sich verspätet hatte.

"Wie konnte meine Präsidentschaft auch anders beginnen?", nahm Ebert es mit Humor. Nach einer ersten Tanzrunde watschelten dann die "Funkinies" in den Saal und und bevölkerten als kleine Pinguine die Bühne.

Zu "Papa Pinguin", "Ab in den Süden" und anderen Gute-Laune-Songs flatterten die "Pinguinies" in ihren wundervollen Kostümen in die Herzen der Zuschauer. Trainiert wurden die KVK-Küken von der neuen Prinzessin Ann-Kathrin Fuchs, Vanessa Pfeiffer und Katharina Erl. Nach weiteren Tanzrunden auf dem "Hochparkett" begeisterte Tanzmariechen Tamina Maiwald (Trainerinnen: Imke Stein, Lisa Bischoff) mit ihrem Showtanz.

Bevor nun die als Schornsteinfegerinnen gewandeten Funken (Trainerinnen: Melanie Schuster, Kira Heid, Helena Schäfer) als geballte Ladung Glücksbringer über die Bühne wirbelten, bat Ebert die Elferräte dorthin. "Wir wachsen stetig weiter", freute sich Ebert und präsentierte mit Sergio Zeißner, Dominik Künzler und Nedzad Mustafagic drei neue Anwärter für den Rat. Mit einem dreifachen "Ahoi" wurde anschließend die Aufnahme von Leon Kick als ordentlicher Elferrat besiegelt.

Nachdem der Vorsitzende Timm Hartwig zuvor mit KVK-Schirm und Schal neue Fanartikel zur "monetären Unterstützung" des Vereins präsentiert hatte, stellte er eine neue Version des Fundraising vor: den "Club der 111". Es sei der Versuch, den KVK durch Spenden finanziell besser aufzustellen. Als äußeres Zeichen der Clubmitgliedschaft gibt‘s für 111 Euro im Jahr einen KVK-Ansteck-Pin sowie einen Namenseintrag auf einer öffentlich ausgestellten "Club-100"-Tafel.

Als Nummer eins im Club habe sich bereits Ehrenpräsident Hansjörg Ebert verewigt. Nun folgte mit dem Auftritt der Garde (Simone Heller, Lavinia Pender), dem "Prunkstück unserer Truppen" (Jakel), der tänzerische Höhepunkt und das Finale des Abends, bevor zur Eröffnung der Bar geladen wurde.