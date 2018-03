Von Karin Katzenberger-Ruf

Schriesheim. Das Schulorchester spielt ein Stück aus dem Film "Fluch der Karibik", nachdem Direktor Jürgen Sollors die Gäste in der Aula begrüßt hat. Elternbeiratsvorsitzender Patrick Schmidt-Kühnle erzählt begeistert vom Unterricht, den vielen Aktivitäten am Kurpfalz-Gymnasium und dem engagierten Lehrerkollegium. Er hat gleich drei Kinder an der Schule und somit gute Gründe, für das Gymnasium zu werben. Beim Infonachmittag der Einrichtung sind 13 Gruppen Viertklässler zu Gast, die anschließend durch das Gebäude an der Hirschberger Straße geführt werden.

"Gartenzwerge aufgepasst" steht an der Tür zu einem Klassenzimmer. Da geht es um die Schulgarten-AG, die demnächst startet und im Hof eine "Oase" anlegen will, wo es bisher nur einen Sitzkreis und Gebüsche gibt. Wie ein Seilzug funktioniert, erfahren die Grundschüler dagegen im Physikraum.

Im Gymnasium werden derzeit rund 800 Schüler unterrichtet

Spannend ist auch die "Steinforscher-Rallye" mit den Stationen Mineralien, Fossilien, Quarzporphyr und Vulkan. Dort kommt Werkzeug zum Steineschlagen ebenso zum Einsatz wie das Mikroskop, unter dem in Bernstein eingeschlossene Insekten zu bestimmen sind. Wer dann alle Fragen richtig beantwortet, wird mit einem Bergkristall belohnt.

Während die Kinder am Schnupperunterricht teilnehmen - samt ersten Sprachübungen in Latein, Englisch und Französisch -, erfahren die Eltern in der Aula einiges über das Schulprofil. In der 1973 gegründeten Schule werden derzeit rund 800 Jungen und Mädchen unterrichtet.

Laut Leitbild sollen sie "in kreativer und kritischer Auseinandersetzung mit dem Bildungsangebot" zu selbstbestimmten Persönlichkeiten heranwachsen, die ihre Rechte und Pflichten kennen. Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen und Toleranz zu zeigen stehe dabei an erster Stelle.

Über 20 verschiedene Arbeitsgemeinschaften bereichern zudem das Schulleben am Kurpfalz-Gymnasium. Orchester, Big Band, Chor und Theater sind die Klassiker, doch es gibt auch die Technik- oder die "Bike"-AG, den Sanitätsdienst oder die Streitschlichter - darüber hinaus eine Gruppe für Schachspieler, die Volleyball- und die Basketball-AG und eine Gruppe für die Schülerzeitung.

"Wir sind immer offen für neue Ideen", ist von einer der Schülersprecherinnen zu erfahren. Hausaufgabenbetreuung, Lese- und Rechtschreibförderung, Schulpartnerschaften und Studienaufenthalte runden das pädagogische Angebot ab.

Dass es an der Schule eine Mensa gibt, in der jeden Tag auch vegetarische Gerichte auf dem Speiseplan stehen, gibt Eltern das gute Gefühl, dass die Kinder gut versorgt sind. Ein Vorteil ist außerdem, dass sich auch die Stadtbücherei und die städtische Musikschule im Schulgebäude befinden.

Und dann sind ja auch Grundschule und Realschule in unmittelbarer Nachbarschaft. "So ein Schulzentrum ist schon toll", findet eine Besucherin, deren Tochter bislang noch Viertklässlerin an der Strahlenburger Grundschule ist. "Ich kann das Kurpfalz-Gymnasium nur empfehlen. Unser Sohn fühlt sich hier sehr wohl", ist von einer Mutter zu erfahren, die eine Freundin zum "Abend der Offenen Tür" begleitet hat.

Derweil sind in den Klassenzimmern der Schule noch viele Aktionen im Gange. Um das Ergänzen von Sätzen und Redewendungen geht es zum Beispiel in der spielerischen Deutschstunde. "Den Kindern muss das Lernen Spaß machen. Das ist das Allerwichtigste", sagt eine junge Lehrerin. Die Gruppen, die zur Begrüßung nach Tier-Symbolen zwischen Katze, Fuchs, Schildkröte oder Giraffe eingeteilt wurden, haben an den einzelnen Stationen jeweils nur begrenzt Zeit - dann geht es weiter ins nächste Klassenzimmer.