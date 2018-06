Schriesheim. (fjm) Nach dem RNZ-Bericht zum Zustand des Gebäudes der Kurpfalz-Grundschule am vergangenen Donnerstag will die Fraktion der Grünen Liste das Thema am 20. Juni im Gemeinderat diskutieren. Einen entsprechenden Antrag habe man schriftlich bei Bürgermeister Hansjörg Höfer eingereicht, teilte Fraktionsvorsitzender Christian Wolf am Freitag mit.

Da die Grüne Liste derzeit mehr als ein Viertel der Stadträte stellt, muss der Antrag laut Gemeindeordnung spätestens in der Julisitzung behandelt werden. Die Fraktion fordert zudem einen Bericht der Stadtverwaltung über den Zustand des Schulgebäudes, sowie in diesem Zusammenhang noch einmal die geplante Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums zu diskutieren.

"Nach den Zeitungsartikeln und den Informationen aus dem Rathaus halten wir eine Information des gesamten Gemeinderates für dringend notwendig", schreibt Wolf. Zudem sei nicht-öffentlich vereinbart worden, dass der Stand der Dinge in Bezug auf die verschiedenen Zuschüsse zur Sanierung des Gymnasiums und die Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde, die den städtischen Haushalt genehmigen muss, in der Juni-Sitzung öffentlich behandelt würden.