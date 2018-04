Hirschberg-Leutershausen. (aste) Immer hat sie ein Lächeln auf den Lippen und ein gutes Herz. Da ist es nur logisch, dass "Frau Glück" eines Tages ein Wunsch erfüllt werden soll. Da sie aber eigentlich nichts braucht, um froh und zufrieden zu sein, wünscht sie sich: Jeder, der ihre herrlichen Äpfel im Garten einfach stehlen will, möge an den Früchten kleben bleiben. Bald hängt der Baum voller Mundräuber und Diebe, denen Frau Glück den Apfel auch geschenkt hätte, hätten sie danach gefragt.

Eines Tages klopft der Tod an ihre Tür und will sie mitnehmen. Aber dazu ist Frau Glück noch lange nicht bereit. Zu viel hat sie noch zu erledigen. Doch der Tod ist in Eile und will nicht länger warten. Höchstens einen der schönen roten Äpfel im Garten könnte er ja tatsächlich noch mitnehmen. Und dort am Apfelbaum klebt der Tod noch heute, und Frau Glück erfüllt die Welt weiter mit ihrem netten Lächeln.

Die Geschichte, wie Frau Glück den Tod überlistete, ist nur eine aus dem nahezu unerschöpflichen Reservoir an überlieferten Märchen, Fabeln und Mythen, die Dirk Nowakowski mit in den weihnachtlich geschmückten Bürgersaal gebracht hat. "Erzählen ist Malen mit Worten", sagt der Edinger Märchen- und Geschichtenerzähler. Und viel mehr als ein gutes Glas Wein im flackernden Kerzenschein braucht es dann gar nicht mehr, um die Zuhörer für ein paar Stunden in eine ganz andere Welt zu entführen. "Mal ganz besinnlich" sollte sie sein, die Jahresabschlussfeier des Kulturfördervereins. Und was lag da näher, als sich noch einmal wie ein Kind verzaubern zu lassen von wundersamen Geschichten, Märchen und Mythen aus aller Welt. Nicht vorgelesen, sondern wahrhaftig erzählt von jemandem, der all die Weisheiten, Träume, kleinen Listen und versteckten Wahrheiten wie ein Schwamm in sich aufgesogen hat.

Schon als junger Mann hatten Nowakowski die großen Reden der Indianer fasziniert. In ihrer Sprache, die keine Adjektive kennt und darum so wunderbar bildhaft ist. "Wenn wir sagen: ‚Wir sind arm’ - was heißt das schon?", fragt Nowakowski. "Wir, die wir kein Dach über dem Kopf haben", so wie es die Indianer sagen würden, das sei etwas ganz anderes. "Worte sind heilig, sie sind Blut", sagt er. Es sind die Bilder im eigenen Kopf, die seine Märchen so fesselnd und wahr erscheinen lassen.

Die Geschichte vom Pechvogel, der sein Glück nicht erkennt, eine von den Eskimos überlieferte Schöpfungsgeschichte oder die alte Legende von König Salomon, der sich gegen die Schläue eines einfachen Schusters geschlagen geben muss - Nowakowski erzählt sie alle, als würden sie vor den eigenen Augen geschehen.

Viele Überlieferungen hätten eine christliche, eine jüdische und eine muslimische Fassung, so erfährt man. "Aber die Geschichte bleibt doch immer die gleiche", sagt Nowakowski. Auch die von dem Sohn, der mit einem Sack Gold in die Stadt geschickt wurde, um Samen zu kaufen, auf dass sich die Wüste in einen blühenden Garten verwandle. Stattdessen kauft er einem Händler eine Schar Vögel ab, um ihnen die Freiheit zu schenken. Groß ist der Zorn des Vaters, als der Sohn mit leeren Händen zurückkehrt.

Nachts träumen alle von einer Vogelschar, die Samenkörner auf den kargen Boden verteilt hätte. Doch war es wirklich nur ein Traum? "Wer ein gutes Herz hat, dem öffnet sich der Garten. Den Hartherzigen aber bleibt er verschlossen." Ein kleiner Moment in jenem magischen Garten - der Abend mit Dirk Nowakowski ist ein liebenswertes Dankeschön an alle, die den Kulturförderverein das ganze Jahr über unterstützen.