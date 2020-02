Von Günther Grosch

Weinheim. Ingrid Noll war 56 Jahre alt, als ihre literarische Karriere mit "Der Hahn ist tot" begann. Das war 1991. Bis zu ihrem aktuell im Verlag Diogenes erschienenen Werk "In Liebe. Dein Karl" folgten mehr als zwei Dutzend Veröffentlichungen sowie vier Kino- und Fernseh-Verfilmungen. Ihre Romane wurden in 27 Sprachen übersetzt.

Aber nicht nur das: Als Redakteurin Christina Schäfer und Stadtsprecher Roland Kern die "nette alte Dame mit Leiche im Keller" (Zitat der Literaturwissenschaftlerin Helga Arend) am Donnerstagabend im Rahmen der VHS-Reihe "Botschafter für Weinheim" ins Kreuzverhör nahmen, brachte Noll neben viel guter Laune "mörderische Tipps" für Frauen sowie die Titel einer "Ehrenkommissarin" der Polizei Bonn (2016) und einer "Ehrenkriminalhauptkommissarin" der Polizei Mannheim (2019) mit. Eine kaum zählbare Menge von Familienmitgliedern und Zeugen verfolgten das Geschehen.

Die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg, verliehen von Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel, und die Auszeichnung mit dem "Friedrich-Glauser-Ehrenpreis der Krimi-Autoren" habe sie schon seit 2002 beziehungsweise 2005, "gestand" die Autorin.

Noll schreibe mit ironischer Anmut "Geschichten, die in einem trügerischen Niemandsland zwischen Thriller, Familiendrama und angenehmem Grauen liegen", so VHS-Leiterin Cristina Ricca. Dabei handele es sich stets um Geschichten von "ein bisschen naiven, ein bisschen schlauen, ein bisschen verliebten, ein bisschen kriminellen, aber allesamt mit einer dunklen Seite behafteten Frauen". Die Lebensdaten der 1935 in Schanghai geborenen und in China mit drei Geschwistern aufgewachsenen Meisterin der liebevoll-tödlichen Raffinesse noch einmal aufzuzählen, hieße Wasser in die Weschnitz zu gießen. Sven Holland von den "Jugendmedien Weinheim" lockerte die Gesprächsrunde dagegen mit kurzen Filmbeiträgen auf, in denen er kaum eine Noll’sche Jugendsünde bis hin zu ihrem "grottenschlechten, aber mit krimineller Energie geschafften Abitur" ausließ.

Sie würde freitags demonstrieren

Dass sie sich als Zehnjährige in das Bild des lockenköpfigen Heinrich Heine und dessen Gedichte verliebt hatte, blieb ebenso wenig verborgen wie die Tatsache, dass Noll nach der Rückkehr der Familie ins Nachkriegsdeutschland in Bonn als Pressesekretärin arbeitete und dort "ständig von Spionen umgeben" war.

Er und seine drei Geschwister, so Nolls Sohn Biber Gullatz, wüssten "das menschlich Besondere im Normalen", die Charakterstärke und Verlässlichkeit ihrer Mutter, die sich "nie hat verrücken lassen", zu schätzen. Er ist in die künstlerischen Fußstapfen seiner Mutter getreten und macht heute als Film- und Theaterkomponist Furore. "Ingrid Noll find ich toll", reimte Diogenes-Verleger Philipp Keel. Jutta von Klösterlein, ehemalige Lehrerin an der Multschule und enge Freundin der Familie, verwies auf Nolls Charme und Schlagfertigkeit. Dass Nolls Mutter und Großmutter jeweils über 100 Jahre alt wurden, macht den Noll-Fans Hoffnung auf weitere Kurzgeschichten und Romane. Diese entstehen in dem in der Nordstadt gelegenen, von Efeu umrankten Noll’schen Domizil. Ein neues Skript, "wieder mit einer interessanten Frau im Mittelpunkt", sei bereits zur Hälfte fertig, ließ sich Noll von Roland Kern entlocken.

"Humor hilft gegen das Älterwerden", verweigerte die 85-jährige "Oma for Future" auch ihre Aussage zum Klima- und Umweltengagement der Jugend nicht. Wenn ihr das Laufen nicht mittlerweile doch etwas schwerfiele, wäre sie bei den Demos der Jugend dabei. So lange es ihr noch Freude mache, werde sie weiterschreiben, lautete eine andere Ankündigung. Sollte sie allerdings dement werden, hoffe sie, dass sie rechtzeitig und dezent darauf aufmerksam gemacht wird.

"Es lebt eine alte Frau in Weinheim, die lebt von Giftmord, Verbrechen, Schrecken und Crime", bewies Noll am Ende mit der vor ihr speziell für diesen Abend geschriebenen Kurzgeschichte des "Werwolfs von Weinheim", dass sie sich auch selbst auf die Schippe nehmen kann.

Nur ein Mal lag Noll trotz ihrer kriminalistischen Kombinationsgabe daneben, als Volksbank-Vorstand Klaus Steckmann am Ende des zweistündigen Interviews eine Überraschung ankündigte. Sie tippte auf "ein halbes Grill-Hähnchen". Stattdessen brachte ihr der Besucherchor unter Leitung von Martin Lehr mit dem auf Französisch, Englisch, Spanisch, Finnisch und Deutsch angestimmten Kanon "Le coq est mort" ("Der Hahn ist tot") ein Ständchen dar, das der schlagfertigen "Grand Dame" kurz die Sprache verschlug.