Ladenburg. (stu) Welch ein politisches Erdbeben: Die CDU bleibt in Ladenburg zwar mit einem hauchdünnen Vorsprung stärkste Kraft am Ratstisch, aber die Abwahl von Fraktionssprecher Karl-Martin Hoffmann und der Heimatbund-Vorsitzenden Carola Schuhmann ließ Wahlbeobachter gestern Nachmittag im Domhofsaal staunend zurück. Von 13 Uhr an liefen hier die Ergebnisse aus den 20 Wahlbezirken ein. Um 15.40 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest.

Die CDU verlor einen Sitz und ist nun mit sechs Vertretern genauso stark wie Bündnis 90/Die Grünen. Bei denen war die Freude groß, das Wahlziel wurde „grandios erreicht“, wie Vorsitzender Denis Wermuth sagte. Neben den vier amtierenden Stadträten Max Keller, Hannelore Zuber, Isabel Sohn-Frank und Alexander Spangenberg wurde erstmals der Vorsitzende des Jugendgemeinderats, Marius Steigerwald, in das Gremium gewählt. Auch die auf Listenplatz eins stehende Jennifer Zimmermann hat den Sprung in den Rat geschafft.

Die SPD hat einen Sitz verloren. Die Stadträte Petra Erl und Herbert Felbek wurden abgewählt. Neu am Ratstisch sind der Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck, der sich nach mehrjähriger Pause entschloss, wieder in der Kommunalpolitik mitwirken zu wollen, und Uta Blänsdorf-Zahner. Sie erzielte bei ihrer ersten Kandidatur mit 2201 Stimmen gleich ein fulminantes Ergebnis. Mit dem Wahlausgang könne die SPD angesichts der vorhersehbaren Erwartungen noch recht zufrieden sein, sagte Kleinböck, der gehofft hatte, dass sich die Arbeit der Sozialdemokraten vor Ort mehr auszahlen würde.

Die Freien Wähler waren rundum zufrieden, ihre vier Sitze verteidigt zu haben. Ein Novum im Lande dürfte die Zusammensetzung der Fraktion sein: Mit Gudrun Ruster, Sven Ruster und Tim Ruster sitzen drei Generationen derselben Familie am Ratstisch. Neu in der Freien Wähler-Fraktion ist Friedhofsgärtner Heiko Freund, der bei seiner ersten Kandidatur über 2000 Stimmen holte. Ziel der Wählervereinigung war es, die vier Sitze zu halten. Alles in allem also ein erfolgreicher Wahltag, sagte Gudrun Ruster.

Die FDP bleibt bei ihrem einen Sitz, im Rat vertreten ist Grundschullehrerin Ursula Völkel. Sie hätte zwar gerne Unterstützung gehabt. „Wir sind mit dem Ergebnis aber trotzdem zufrieden“, sagte Völkel, Nachfolgerin von Wolfgang Luppe.

Stimmenkönig wurde mit 4154 Stimmen der Christdemokrat Günter Bläß, der vor Gudrun Ruster (3545 Stimmen) und Sozialdemokratin Angela Gelle (3499 Stimmen) landete.

Bürgermeister Stefan Schmutz freute sich über die Wahlbeteiligung von fast 70 Prozent. Die zukünftige Arbeit mit dem neuen Gremium sei schon deshalb ambitioniert, weil zahlreiche neue Mitglieder integriert werden müssen. Eine solche Fluktuation hat es in Ladenburg noch nie gegeben: Die aktuellen Gemeinderäte Karl-Martin Hoffmann, Carola Schuhmann (beide CDU), Petra Erl, Herbert Felbek (beide SPD), Fritz Lüns und Peter Hilger (beide Freie Wähler) sowie FDP-Einzelstadtrat Wolfgang Luppe sind im neuen Gremium nicht mehr vertreten. Jünger wird der künftige Rat allemal mit dem Polizisten Sophian Habel (21, CDU) und den beiden Auszubildenden Tim Ruster (20, FWV) und Marius Steigerwald (20, Grüne). Die Jungen müssen sich in Ladenburg traditionsgemäß um die Organisation der Nachsitzungen kümmern.

Bei den Wahlparties gestern Abend war die Stimmung am ausgelassensten bei den Grünen: Sie landeten nur 0,8 Prozent hinter der CDU. Ein solches Ergebnis hatte noch vor wenigen Tagen niemand in der Stadt erwartet.

