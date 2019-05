Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Edingen-Neckarhausen sind bitter für CDU und SPD. Die Fraktionen verloren zwei beziehungsweise einen Sitz und damit ihre gemeinsame Mehrheit im Rat.

"Es haben vermutlich verschiedene Komponenten eine Rolle gespielt", meint der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Schneider auf Anfrage der RNZ. Die den Bürgern offenbar sehr wichtigen Umweltthemen hätten bei der CDU nicht so im Vordergrund gestanden. Sehr schade sei, dass der überaus engagierte Lukas Schöfer nicht mehr dabei ist, obwohl er 2624 Stimmen erhielt.

"Das Mittelgewann spielte auch eine Rolle", sagt Schneider. Und meint: "Wir müssen mit Sicherheit umdenken und uns neu aufstellen." Verwundert sei er über die hohe Zahl von Fehlstimmen und ungültigen Wahlzetteln. Hier komme eine Summe von 15.000 Stimmen zusammen, die nicht verteilt worden seien.

Die CDU erhielt 24,33 Prozent und hat noch fünf Sitze. Sie ist erstmals nicht mehr stärkste Fraktion in der Doppelgemeinde und wird auch den Posten des ersten Bürgermeister-Stellvertreters an die Unabhängige Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL) abtreten müssen. Die UBL kam auf 27,62 Prozent, behält ihre sechs Sitze und freut sich über einen leichten Stimmenzuwachs von 1,1 Prozent. "Wir freuen uns, dass wir unsere Sitze halten konnten. Was da den Ausschlag gab, ist schwer zu sagen. Wir haben eben einfach nicht alles abgenickt", meint Stimmenkönig Klaus Merkle.

"Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagt Michael Bangert, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Die SPD verlor von fünf Sitzen einen und kam auf 16,86 Prozent. "Mehr war in diesem Umfeld nicht zu holen. Die freien Listen ziehen Stimmen", so Bangert. Sehr bedauerlich sei, dass es der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eberhard Wolff nicht mehr in den Rat geschafft habe.

Schockiert sei er auch, dass es den politisch sehr rührigen Lukas Schöfer von der CDU getroffen habe. Das D’Hondtsche Wahlsystem sei schon etwas fragwürdig, findet Bangert. Weil dadurch Fraktionen wie jetzt die CDU ungleich mehr Stimmen für ein Mandat brauchen, als die Partei "Die Linke", die auf Anhieb mit 7,63 Prozent zwei Sitze bekam.

"Es war unser Ziel, erstmals seit 35 Jahren den Neueinzug einer Partei in den Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen zu schaffen. Ziel war weiterhin, dafür zu sorgen, dass CDU und SPD im Gemeinderat erstmals keine gemeinsame Mehrheit mehr haben", teilt deren künftiger Gemeinderat Edgar Wunder mit. "Die Linke", die im Wahlkampf im Vergleich zu anderen Parteien und Gruppierungen eher wenig Präsenz gezeigt hatte, verspricht dennoch eine konstruktive Zusammenarbeit in der Bürgervertretung.

Auf eine gute Zusammenarbeit mit den Linken hofft auch die Offene Grüne Liste (OGL). Die Liste kam auf 23,56 Prozent und zog mit fünf Sitzen gleichauf mit der CDU. "Die kommunalen Themen haben sich niedergeschlagen. Das Mittelgewann, Artenvielfalt und das Klimaschutzkonzept", sagt Fraktionssprecher Thomas Hoffmann.

Mit dem Rückenwind aus dem Bund und der Europawahl habe er sogar auf zwei Sitze plus gehofft. "Jetzt schauen wir mal, wie wir mit den neuen Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat umgehen. Uns ist es wichtig, dass wir neue Perspektiven haben", so Hoffmann weiter.

Die OGL stellt vom Altersdurchschnitt her mit 62,4 Jahren die älteste Fraktion, hat als einzige aber auch zwei Frauen an Bord. Ihr folgt die UBL mit einem Schnitt von 59,7 Jahren, einer Frau, fünf Männern; die SPD verliert weibliche Unterstützung und stellt vier Männer mit einem Altersdurchschnitt von 44,5 Jahren. Die Linke, Durchschnitt 46 Jahre, ist paritätisch besetzt.