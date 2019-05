Ein Kommentar zum Thema

Ladenburg ist nicht nur Römer- sondern auch Benzstadt. Hier baute Carl Benz Autos, hier lebte er mit seiner Familie, und hier sind die Ehrenbürger Bertha und Carl Benz begraben. Jede Stadt würde sich glücklich schätzen, solche Vermarktungsmöglichkeiten zu haben. Marketingtechnisch müsste gar nicht viel entwickelt werden, man muss die vorhandenen Ressourcen nur nutzen. Der Heimatbund mit der stilvollen Kranzniederlegung und der Motorsportclub mit seiner tollen Sonderausstellung haben die Zeichen der Zeit erkannt.

In der Verwaltung jedoch stottert der Motor. Es hätte eine Selbstverständlichkeit sein müssen, am 75. Todestag von Bertha Benz einen Kranz am Ehrengrab niederzulegen. Kürzlich sagte ein Benz-Familienmitglied, dass die Stadt nichts tut, um den Namen Benz positiv zu besetzen. Nach dem Kranzniederlegungs-Versäumnis muss sich Bürgermeister Stefan Schmutz gefallen lassen, dass an diesem Vorwurf etwas dran sein könnte.