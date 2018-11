Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. "Amaranth-Joghurt-Pop": Dieses Rezept stammt aus einem Kochbuch der Proveg-Regionalgruppe Weinheim. Kinder und Jugendliche probierten es jetzt in der frisch renovierten Küche im Karrillon-Haus aus. Dort trifft sich dienstags der kreative "Koch-Club" unter Leitung von Nico Gaber und Maike Gomaa. Dieses Mal ging es bei dem Treffen auch um Ernährungsberatung mit zwei Expertinnen.

Alina Bellwon und Laura Lieberknecht hatten einen ganzen "Warenkorb" zur Ansicht dabei. Schließlich gibt es viele Nahrungsmittel, in denen sich zuviel Zucker und Fette verstecken. Im Ketchup wie in Cornflakes, im Müsliriegel wie in Kartoffelchips oder Fruchtsaft. Das wird dann gerne mit einer großen Anzahl Würfelzucker verglichen. Selbst in einer Dose Ananas steckt weit mehr Zucker als in einer frischen Frucht, die laut Ernährungsberaterin Alina Bellwon die bessere Alternative wäre.

Noch ein Vorschlag: Chips aus hauchdünn geschnittenen Kartoffeln im Backofen selbst machen. Im Vergleich enthalten 100 Gramm Kartoffeln nämlich nur 0,2 Gramm Fett, die gleiche Menge Chips aus industrieller Produktion aber etwa 33 Gramm. Selbst Chips machen? Das wäre sicher auch Mal was für die "Teens", die beim Stadtjugendring ein- und ausgehen.

Bevor beim jüngsten Treffen der Nachtisch gereicht wurde, gab es vegetarisch gefüllte Paprika. Die Zutaten hatte Nico Gaber ausnahmsweise alleine besorgt. Außer Paprika auch Kürbis, Kichererbsen, Brokkoli, Zuchini, Tomaten und Tomatenmark. Er freut sich, dass das gemeinsame Kochen so gut ankommt und sich die Mädchen und Jungen auch für Suppen und Eintöpfe begeistern lassen.

Natürlich standen auch schon Döner, Pizza und Lasagne auf dem Speiseplan, aber eben auch Bratwurst mit Rotkraut und Kartoffelbrei, der nicht "aus der Tüte" kam, sondern aus gekochten Erdäpfeln von Hand gestampft wurde. Der "Renner" im Club ist übrigens der Nudel-Brokkoli-Auflauf, und die "Salatbar" ist ebenfalls sehr beliebt. Doch die "Geschmäcker" können sich bekanntlich immer mal wieder ändern.

Demnächst gibt es im Karrillon-Haus wieder eine "Gewürz-Werkstatt". Gewürze sind schließlich ein interessantes Thema, und da geht noch mehr als die bereits sehr beliebten Curry-Gerichte. Geplant ist auch eine "Blindverkostung" von Speisen und Getränken beziehungsweise von Markenprodukten und Eigenmarken von Supermärkten. Außerdem steht eine Weihnachtsfeier an, für die zuvor Plätzchen gebacken werden.

Nicht zuletzt sollen zwölf Monate gemeinsames Kochen in einem "Jahreszeiten-Kochbuch" zusammen getragen werden. Damit nochmals zum eingangs erwähnten Rezept, bei dem Amaranth (und damit der Samen eines Fuchsschwanzgewächses) mit Sojajoghurt gemischt und mit Agavendicksaft gesüßt wird, ehe Beeren und geröstete Kokosflocken dran kommen. Amaranth gilt als besonders kraftvolles Korn, auf "neudeutsch" also als "Power-Food". Das Kochbuch mit all den leckeren Rezepten bekam der "Koch-Club" vor einigen Monaten von der Proveg-Regionalgruppe geschenkt und hat daraus schon viel ausprobiert.