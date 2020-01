Felix von der Laden, Elias Gatzemeier und Kai Pflaume (v.l.) in Berlin. Foto: zg

Weinheim/Berlin. (web) Der Weinheimer hat bei "Klein gegen Groß" gewonnen – sportlich und verbal. Elias Gatzemeier (11) aus Weinheim-Lützelsachsen besiegte Internetstar Felix von der Laden beim Kart-Ball und war im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume und dessen Promigästen auch nicht um die eine oder andere schlagfertige Antwort verlegen. Ausgestrahlt wurde die Show am Samstagabend in der ARD.

Kart-Ball bedeutet, dass Herausforderer und Promi mit einem Kartfahrzeug Runden drehen. Mithilfe von Drift-Bewegungen werden dann Bälle gespielt. Je weiter sich der Ball in die Mitte des Ziels bewegt, desto mehr Punkte gibt’s. Elias schaffte sieben Punkte, der preisgekrönt "Youtuber" und Motorsport-Verehrer von der Laden nur fünf. Ein "Pfosten-Drift" hatte ein höheres Ergebnis für den Promi knapp verhindert.

Aufgezeichnet wurde die Sendung, in der auch Bayern-Star Joshua Kimmich auftrat, bereits am 3. November im Berlin-Adlershof. Anders als "Wetten, dass..." ist "Klein gegen Groß" keine Livesendung. Dies ist angesichts des jungen Alters der Herausforderer nicht möglich – aus Jugendschutzgründen. Die Sendung wird aber in einem Stück aufgezeichnet. Die "Klein gegen Groß"-Duelle werden alle nur einmal gespielt und auch nicht wiederholt. Es könne im Einzelfall zu Unterbrechungen kommen, etwa wenn es Umbauten gibt oder bei einer technischen Panne; die Regel sei dies jedoch nicht, wie die RNZ auf Anfrage erfuhr.

"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" ist ein Konzept des Norddeutschen Rundfunks (NDR), umgesetzt wird es in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma i&u TV Produktion. Die An- und Abreisen der Herausforderer und ihrer Familien werden im Vorfeld abgestimmt und von der Produktion bezahlt. Jedes Duell wird von einem Redakteur begleitet, sowohl vor, während als auch nach der Aufzeichnung. Auch die Außendrehs bei den Protagonisten zu Hause werden von der i&u redaktionell vorbereitet und produziert.