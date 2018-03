Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Szene Vier. "Können wir das noch mal machen, bitte?" Johanna Götz stützt sich über ihr Skript auf dem Klavier und überlegt ganz kurz. Vielleicht noch ein wenig mehr Betonung und ein bisschen mehr Gestik? "Und immer ins Publikum schauen, ganz wichtig!", sagt sie zu Julian. "Und Action!" Als sei der Teufel hinter ihm her, keucht Julian über die Bühne und klammert sich bibbernd an Emmas Rockzipfel. "Lass ruhig Deine Arme mitsprechen", sagt Johanna von unten.

Mit groß ausladenden Gesten malt Julian in die Luft, was da hinter ihm her ist: ein Schwefeldampf spuckender Drache mit baumlangen Giftzähnen, rasierklingenscharfen Zacken auf dem Rücken und einem schrecklichen Mundgeruch. Angeekelt verzieht Julian das Gesicht. Herrlich. So ist es perfekt.

Julian spielt den "Ritter Rost", die Hauptrolle im gleichnamigen Musical nach der Kinderbuchreihe von Jörg Hilbert und Felix Janosa. Seit knapp einem halben Jahr probt Johanna Götz mit ihrem evangelischen Kinder- und Jugendchor, den "Ohrwürmern" und den "Golden Tunes", für das Stück, das am Samstag, 10. März, um 17 Uhr, in der Aula der Martin-Stöhr-Schule aufgeführt wird. Langsam geht es in die "heiße Phase".

Eltern mit raschelnden Tüten voller Tücher, Glitzershirts und eventuell brauchbarer Kostüme kommen vorbei und fragen, was noch gebraucht wird. "Sehr cool, Sie haben eine Riesenzahnbürste?", freut sich Götz über ein sehr spezielles Angebot und hat auch schon die passende Szene im Kopf.

Mit ihrem ersten Kindermusical hat die junge Chorleiterin sofort alle begeistert. "Jeder durfte sagen, welche Rolle er gerne spielen will und am Ende hat sogar jeder das bekommen, was er wollte", erzählt sie. Julian bekam den blechernen Ritter Rost, der alles ist, nur nicht tapfer. Vielmehr ist er ein ganz furchtbarer Feigling, der sich lieber mit seinem Teddy ins Bett verkriecht, als sich auf sein Ross Feuerstuhl zu schwingen und in den Kampf zu ziehen.

Zum Glück ist Emma als Bö, Ritter Rosts emanzipiertes Burgfräulein, da weniger zimperlich und übernimmt die Sache selbst. Beherzt greift sie zu Schwert und Lanze, um den "fürchterlichen Drachen" Koks (gespielt von Lea), vor dem ihr "tapferer Ritter" gerade abgehauen ist, zu bändigen und auf die Eiserne Burg zu bringen. Dabei hilft ihr Rahel als Bös’ ständig Unsinn plappernder Hut.

Der übermütige kleine Drache hat eigentlich selbst Grund, wegzulaufen, denn aus Versehen hat er nicht nur das Zirkuszelt, sondern auch die Unterwäsche des Zirkusdirektors auf der Wäscheleine in Brand gesetzt. Zur Strafe für seine Feuerspuckerei muss er erst einmal die "Lästige Liste der täglichen Pflichten" abarbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Zähneputzen, Zimmeraufräumen und Früh-zu-Bett-gehen.

Während die "Golden Tunes" die größeren Rollen übernehmen, spielen die "Ohrwürmer" die Zirkusbesucher, die von Koks feurigem Atem angepustet werden. Der "Feuertanz", bei dem alle ihre roten und gelben Seidentücher wie flackernde Flammen schwingen, klappt schon richtig gut. "Ein letztes Mal will ich‘s noch haben", sagt Götz. Vorne ist ein bisschen zu viel Gedrängel und das Lied "Ich fang den Drachen ein" könnte noch ein wenig lauter kommen. Aber sonst kann sie ihren Kleinen nur sagen: "Wow, Ihr seid sehr gut!" Die Gummibärchen zum Abschluss sind wahrlich verdient.

Währenddessen dürfen sich die Großen selbst überlegen, wie ihre Akrobatenshow aussehen könnte. Die Vorfreude auf die große Aufführung ist unverkennbar riesig, und Eltern und Zuschauer ab dem Vorschulalter dürfen wirklich gespannt sein.

FiInfo: Karten zu sechs Euro (ermäßigt drei Euro) gibt es bei Raumausstattung Bock und Fäßlers Ecklädchen.