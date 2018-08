Weinheim. (web) Hitze, Hitze, Hitze - und kein Ende in Sicht. Womöglich erlebt Weinheim eine heiße Kerwe auf trockenem Boden. Was die RNZ zu der Frage veranlasst hat, ob die "Nacht der 1000 Lichter" im Schlosspark überhaupt stattfinden kann. Immerhin will die Feuerwehr derzeit keinerlei offene Feuer sehen - und teilt dies auch jedem Gartenbesitzer, der fragt, klar mit.

Beim Thema Kerwe ist Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach dagegen vorsichtig. "Wir haben das auf dem Schirm, aber wir wollen nicht voreilig miese Stimmung verbreiten", sagt er. Bis zur Schlosspark-Illumination am Kerwe-Samstag, 11. August, könne sich das Wetter schon noch ein paar mal drehen.

"Unsere Jugendfeuerwehr ist dabei zwar sehr aktiv, aber Veranstalter ist der Heimat- und Kerweverein Alt Weinheim", bleibt Mittelbach vorsichtig. Gegebenenfalls müsse sich die Wehr- mit der Vereinsspitze beraten: "Unter Umständen sind auch technische Lösungen wie eine vorherige Befeuchtung des Rasens denkbar."Aber so etwas müsse im Verhältnis zum ideellen Wert der Veranstaltung stehen.