Weinheim hat zwar noch keinen neuen OB, aber immerhin eine neue Prinzessin: Saskia II. (r.) erhielt am Wochenende die Insignien ihrer hoheitlichen Macht. Ihre Vorgängerin Svenja I. dankte ab - und ließ einige Erinnerungen an 365 närrische Tage Revue passieren. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Allerorten beginnen sich die Narren warmzulaufen. Auch bei der "Karnevalsgesellschaft Weinheimer Blüten" herrscht keine Eiszeit. Im Gegenteil: Bei der am Wochenende im NH-Hotel erfolgten Krönung von Blüten- und Stadtprinzessin Saskia II. ging es gewohnt heiß her. Das traditionelle Ordensfest bildete den Auftakt, ein anschließender Sektempfang und ein Drei-Gang-Menü stimmten auf die Krönungszeremonie ein, zu der zahlreiche Abordnungen befreundeter Karnevalsvereine aus der Region Spalier standen.

Vorübergehende Traurigkeit herrschte nur bei der scheidenden Blütenprinzessin Svenja I., deren Regentschaft nach 365 "von Freude und Spaß" geprägten Tagen endete. Kleiner Trost für sie: An der Seite von Saskia II. wird die 23-Jährige als deren Hofdame auch in den kommenden zwölf Monaten bei vielen Gelegenheiten im Rampenlicht stehen.

Kleine Pannen und ein feucht-fröhlicher Abend

Kurz wollte es Svenja in ihrer Abschiedsrede machen, nachdem im Jahr zuvor ihre Vorgängerin "Krönchen und Zepter nicht hergeben wollte und ihre Regentschaft durch eine lange Rede verlängert" habe. Während Svenja "ungeduldig im Foyer des NH-Hotels wartete, bis ich endlich den Narren-Thron besteigen durfte".

Doch auch Svenjas Rede geriet länger als geplant, als sie die vergangenen Prinzessinnentage Revue passieren ließ. Und nicht verschwieg, dass dabei "einiges passierte". Wie etwa das Missgeschick, dass ausgerechnet beim Ball der Prinzessin ihre Schuhe den Geist aufgaben. Ein Gardemädchen war daraufhin - weitgehend unbemerkt - unter Svenjas weitausladendes Kleid geschlüpft und hatte mit schwarzem Klebeband "alles so geregelt, dass die Schuhe den ganzen Abend über hielten".

Aber auch der gegen Ende feucht-fröhliche Auswärtstermin bei der Prunksitzung der "Eulen" wird Svenja unvergesslich bleiben. Und dann waren da auch noch die "fünf tollen Tage in Weinheims Partnerstadt Cavaillon", die der Ex-Prinzessin "unvergesslich bleiben". Ein Liebesgruß von Svenja galt schließlich ihrem Lebensgefährten Claudio, der "ein Jahr lang zurückstecken musste, aber alles tapfer mit durchgezogen" hatte.

Die große Stunde von Saskia II. nahte, als sie an der Seite von Blüten-Vize Rüdiger Krauth und eskortiert von der Hofgarde einmarschierte. Weil "ein hübsches Aussehen, eine liebliche Frisur und ein tolles Kleid noch keine Prinzessin machen", reichte ihr Svenja I. als hoheitliche Insignien ihr Zepter und Krönchen weiter.

Um 21.11 Uhr schließlich war es soweit: "Wir haben eine neue Prinzessin", erklang es im weiten Rund des Saals. Saskia wiederum versprach dem "närrischen Ministerium und allen Untertanen", eine würdige Regentin sein zu wollen. Sie nahm den Gesellschaftsorden mit der roten Blüte in Empfang, der ihr bestätigt, dass sie ab sofort zum innersten Kreis der Blütengesellschaft gehört. Zu den Klängen von "Que Sera", gespielt von der Kapelle "Carsten Best" folgte der Ehrenwalzer mit Rüdiger Krauth, ehe die Gäste zur Gratulationscour antraten.

Aus Neckargemünd waren dies Stadtprinzessin Diana I. und vom BCV Birkenau "Nadia I. vom Tal der 1000 Bücher". Aus Lützelsachsen war Winzer-Königin Lina I., aus Hemsbach Weinkönigin Elena II. und aus Altenbach "Kochlöffelkönigin" Anna I., alle jeweils begleitet von ihren Prinzessinnen, mit von der Partie. Aus Philippsburg gab sich eine Delegation der dortigen "Narrhalla" die Ehre. Es folgten die Pfaffengrunder Karnevalsgesellschaft, Vertreter von Blau-Weiß Hockenheim sowie die "Schwarzen Husaren" aus Mainz. "Mittendrin statt nur dabei" war gleichfalls Weinheims OB-Wahlsieger Manuel Just. Für 22 Jahre voller karnevalistischer Aktivitäten wurden Ilse Grisse, Tina Maresch und Jessica Kohl geehrt. Peter Dähler erhielt einen Orden für drei mal elf Jahre Aktivität.

Last but not least erhob die Karnevalsgesellschaft Laura Kohl und Jessica Kohl in den Rang von Hoftanz-Meisterinnen. Beide trainieren die Kadettengarde. Blüten- und Hofgarde ließen sich ihrerseits nicht lange bitten und zeigten, dass auch sie während der fastnachtslosen Zeit nichts von ihrem Können verlernt hatten.