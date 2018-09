Von Philipp Weber

Weinheim. Bleibt es dieses Mal bei den vorgestellten Plänen? Wie wird die Baustelle beliefert? Und warum war es nicht möglich, einen Supermarkt auf die alte Tengelmann-Fläche zurückzubekommen? Diese Fragen trieben die Mitglieder des Ausschusses für Technik- und Umwelt (ATU) am Mittwoch um, als der Tagesordnungspunkt "Karlsberg-Passage" aufgerufen wurde. Auf RNZ-Anfrage teilte die Verwaltung nun mit, dass sich Vertreter der Stadt und der Projektentwickler Ende des Monats treffen wollen, um offene Fragen zu erörtern.

Zunächst stellten Projektentwickler Max Zeitz (Wesbau) und der leitende Architekt, Jochen Bechtold, die Revitalisierungspläne vor. Diese sehen die Umwandlung der Passage in ein Carré vor. Dabei soll der heutige Eingang an der Bahnhofstraße geschlossen werden. Haupteingang wird damit die Institutstraße - beziehungsweise die Rolltreppen und Aufzüge, die das Carré vom Parkhaus aus mit Kunden versorgen sollen.

Laut Zeitz betritt ein Großteil der Kunden die Passage auch heute von der Institutstraße aus. Zählungen hätten dies ergeben. Für den Einzelhandel sind künftig 13 Flächen vorgesehen, bisher waren es 24.

Sieht man sich die Quadratmeterzahlen an, wirkt der Rückgang weniger dramatisch: Aus bisher 5545 Quadratmeter Handelsfläche werden 4190 Quadratmeter. Die frei werdenden Flächen kommen in erster Linie der Dienstleistungs- und Ärztebranche zugute. Auf Nachfragen versprach Zeitz, dass das Thema Gastronomie weder überbetont werde, noch zu kurz kommen solle.

Die Renovierung wird in zwei Abschnitten abgewickelt. Der erste soll laut Zeitz bereits in diesem Herbst starten und den Gebäudeabschnitt an der Bahnhofstraße erfassen. Im zweiten Schritt geht es an den Gebäudeabschnitt, der an die Institutsstraße anschließt. Während dieser Abschnitt saniert wird, soll der andere "am Netz" bleiben. Davon sollen auch die verbleibenden Händler und Gastronomen zumindest zum Teil profitieren. Die frühere Tengelmannfläche soll als Materiallager dienen.

In der Fragerunde wurde Zeitz daran erinnert, dass es vor über zwei Jahren bereits Pläne zur Karlsberg-Passage gegeben hatte. Diese hatten im Gegensatz zu heute auch Neubauten vorgesehen, wurden aber zurückgezogen. Projektentwickler Zeitz sieht keine großen Risiken mehr für das Projekt. Die Baugenehmigung liege ja bereits vor, stellte er klar.

Aber auch an der Andienung der künftigen Baustelle schieden sich die Geister. "Pro Woche kommen eine Hand voll schwerer Fahrzeuge, am Tag vielleicht eines," versuchte Zeitz zu beruhigen. Als die Idee im Raum stand die Baustelle über Bahnhof- und Hauptstraße anzudienen, kündigte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner weiteren Klärungsbedarf an. Der besteht offenbar auch noch beim Thema Baustellen-Brandschutz.

Die RNZ fragte im Nachgang der Sitzung bei der Verwaltung nach, wie die Baustelle denn nun bedient werden soll, wo die Baufahrzeuge halten und wann die einzelnen Bauabschnitte genau an den Start gehen. Die Antwort fiel so aus: "Genau diese Themen der Baustellenabwicklung, der Baustelleneinrichtungen, eventuell benötigter Parkplatzflächen und dem Baubeginn bedürfen noch der Klärung beziehungsweise der Abstimmung." Hierzu solle am Samstag, 29. September, ein Gespräch bei Bürgermeister Fetzner stattfinden. Eingeladen sind Architekt Bechthold, Projektentwickler Zeitz und Vertreter städtischer Ämter.

Bleibt noch die Frage, warum es keinen neuen Supermarkt gibt. "Wir haben alle relevanten Anbieter gefragt", so Zeitz. Leider verlagerten sich die Leib- und Magenflächen der Lebensmittelhändler zunehmend aus den Innenstädten heraus. Und für Großstadtkonzepte wie etwa "City-Rewe" reiche die Besucherfrequenz in Weinheim dann doch nicht aus.