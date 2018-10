Weinheim. (pol/mare) Die Polizei hat dank einiger Zeugenaussagen den Hergang der Attacke eines Kampfhundes am Mittwochvormittag rekonstruiert. Das teilen die Beamten mit.

Und so ist der Fall abgelaufen: Der 27-jährige Hundehalter stand auf dem Gehweg in der Bismarckstraße und unterhielt sich mit Jemandem, als der freilaufende Hund plötzlich über die Straße rannte und einer 35-jährigen Fahrradfahrerin in den Unterschenkel biss. Der 27-Jährige nahm daraufhin den Hund und ging in den nebenan liegenden Haganderpark.

Dort ging der Hund kurze Zeit später auf zwei Schüler los, die den Angriff mit einem Rucksack abwehren konnten, ein 17-Jähriger wurde aber dabei gebissen. Anschließend wurde eine 16-Jährige im Park von dem Hund in den Knöchel gebissen. Unmittelbar danach rannte der Hund zurück auf die Bismarckstraße, wo er einem 63-Jährigen in den Unterschenkel biss. Schließlich rannte der Hund zurück in den Park.

Nachdem sich ab 11.16 Uhr über Notruf mehrere Anrufer bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt hatten, dass ein Kampfhund "auf Menschen" losgehen würde, traf zwischenzeitlich eine Streife des Polizeireviers Weinheim ein. Der erste Versuch der Beamten, das aggressive Tier einzufangen, scheiterte. Daher gaben die Polizisten mehrere Schüsse ab, um weitere Beißattacken zu verhindern. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden dabei insgesamt neun Schüsse abgegeben.

Der Hund hatte sich noch unter ein geparktes Auto geschleppt und war kurz darauf von einer zufällig vorbeikommenden Tierärztin eingeschläfert worden.

Drei der Verletzten wurden am Tatort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Versorgung mit Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus nach Weinheim gefahren. Alle konnten die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der verletzte 17-Jährige meldete sich erst am Donnerstag bei den Beamten.

Die weiteren Ermittlungen der Diensthundeführerstaffel ergaben, dass der Hundebesitzer das Tier trotz behördlich verfügter Anlein- und Maulkorbpflicht frei umherlaufen ließ, eine Leine hatte der 27-Jährige nicht dabei.

Der Hund war beschlagnahmt und zur weiteren Untersuchung in das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt nach Karlsruhe gebracht worden. Die weiteren Ermittlungen der Diensthundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim dauern noch an.