Vor ihrer öffentlichen Sitzung kamen einige Jugendgemeinderäte um Vorsitzenden Timo Sanzol-Rieth (hinten, m.) zum Planungstreff in der "Max-Hütte" am Freizeitbad-Parkplatz zusammen. Die Hütte soll Mithilfe des "Repair-Cafés" renoviert werden. Foto: Kraus-Vierling

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Im Mai will der Jugendgemeinderat (JGR) sein wichtigstes Vorhaben für dieses Jahr in die Tat umsetzen: die Renovierung der Neckarhäuser "Max-Hütte". Vor ihrer öffentlichen Sitzung trafen sich sechs der zwölf Nachwuchspolitiker kürzlich zur Planung bei dem bislang vor allem von älteren Bürgern genutzten Holzpavillon mit direktem Blick auf die Fährstelle.

Neben dem Abschleifen und einem neuen Anstrich ist angedacht, die Hütte zum Ort hin optisch etwas mehr zu öffnen. Auch eine dezente Beleuchtung soll es geben. Finanziell und handwerklich unterstützt werden die Jugendgemeinderäte durch das Edingen-Neckarhäuser "Repair-Café". Zudem freuen sie sich über das Gratis-Angebot der "Fahrradwerkstatt Edingen" für eine kleine Radservicestation neben dem Pavillon.

"Rentnerbuckel" soll zu Treff für alle werden

Der Standort am Radweg ist ideal für solch einen Selbsthilfe-Stützpunkt zum Luft-"Tanken" und für einfache Pannen-Reparaturen, waren sich alle einig. Zumal die Fähre sehr viel von Radlern genutzt wird, vor allem von Schülern und Schwimmbadbesuchern. Insgesamt möchten die motivierten Nachwuchs-Kommunalpolitiker, dass die "Max-Hütte" zu einem generationsübergreifenden Treffpunkt wird.

Auch soll eine Info-Plakette an den 2001 verstorbenen Altgemeinderat Max Bassauer erinnern. Er war vor knapp drei Jahrzehnten maßgeblicher Ideengeber für einen festen Regenschutz an diesem beliebten Treffpunkt, im Ort auch einmal juxend "Rentnerbuckel" genannt, mit Panoramablick auf den Neckar.

Bei der anschließenden Sitzung des Jugendgemeinderats im Schloss konnten Vorsitzender Timo Sanzol-Rieth und Stellvertreterin Katharina Grabinger die geplante Sanierung und Aufwertung in Grundzügen gleich den Vertretern aller vier Gemeinderatsfraktionen sowie der Verwaltung vorstellen. Was die Beleuchtung betrifft, signalisierte Bauhofleiter Herbert Stein, dass eine Stromversorgung von der nahen Parkplatzbeleuchtung her technisch wohl kein Problem sei. Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste gab dem Nachwuchs - zwinkernd wegen des aktuellen Themas der künftigen Straßenbeleuchtung auch im Gemeinderat - die Forderung nach einer insekten-freundlichen Lichtquelle mit auf den Weg.

Als Termine für die wichtigsten Renovierungsarbeiten wurden zwei Wochenenden anvisiert, vom 11. bis 13. Mai und vom 18. bis 20. Mai, vorausgesetzt, dass dann auch die Helfer vom "Repair-Café" Zeit haben. Am Samstag, 17. Februar, will sich der Jugendgemeinderat zur Feinplanung treffen. Wenn alles klappt, soll der Pavillon beim "Lebendigen Neckar" am Sonntag, 17. Juni, renoviert zur Verfügung stehen. So könnte sich das JGR-Team dort den Fruchtcocktail-Ausschank zusammen mit dem Jugendzentrum "13" vorstellen, der bisher unten an der Fährstelle lief.

Zweiter großer Jahresprogrammpunkt ist ein "Abschluss-Event" dieser ersten JGR-Legislaturperiode; im Winter gibt es Neuwahlen. Geplant ist für Samstag, 7. April, eine Veranstaltung mit "Poetry Slam", in Zusammenarbeit mit dem Kulturfenster Heidelberg. Auch die Jugendzentrums-Band "Thousand Names" soll spielen. Die Kontakte könnten direkter nicht sein: Timo Sanzol-Rieth ist Gitarrist und Sänger dieser Nachwuchs-Rockgruppe, und JGR-Schriftführer Philipp Schäfer spielt den Bass.

Als Veranstaltungsort favorisiert man zurzeit den Edinger Messplatz. Hier könnte man beim Café-Bistro "El El" und bei den "Tell-Schützen" anfragen, ob sie bei der Bewirtung mitmachen. Auch die Mitwirkung des Jugendzentrums ist angedacht. Zuvor will der Jugendgemeinderat wieder im März beim "Fest der Kulturen" aktiv dabei sein, mit den bewährten zwei Standbeinen, Waffelstand und Kinderschminken.

Und auch beim Sommertagszug am Sonntag, 22. April, in Neckarhausen, zeigen die Jungparlamentarier wieder Präsenz, voraussichtlich mit Lastenrädern als Logo- und Infoträger. Darüber hinaus regte Constantin Schwarz, der gemeinsam mit Dennis Frank die JGR-Finanzen führt, ein Treffen mit anderen Jugendgemeinderäten der Region zum Erfahrungsaustausch an.

Und wie steht es mit der Auftaktveranstaltung zur "Zukunftswerkstatt Edingen-Neckarhausen 2030" am Donnerstag, 18 Uhr, in der Pestalozzihalle? Auch da, so Vorsitzender Sanzol-Rieth werbend, "wäre es schon gut, wenn viele von uns dabei wären".