Zum Abschluss der Großveranstaltung ließen alle anwesenden Kinder Luftballons in Blau und Silber in den Himmel steigen. "Es war ein voller Erfolg", sagte KV Kummetstolle-Vorsitzender Timm Hartwig abschließend. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Schön war’s", sagte Timm Hartwig, der Vorsitzende des Karnevalsvereins Kummetstolle (KVK) rückblickend aufs große Jubiläumswochenende, an dem die Neckarhäuser Narren ihren 55. Geburtstag gefeiert hatten und dabei bewiesen, dass sie nicht nur Dorffastnacht, sondern auch Oktoberfest können. "Es hat alles gut geklappt, und vom Programm her war für Jüngere und Ältere etwas dabei, jeder hat sich wohlgefühlt", meinte der 27-Jährige weiter.

Für Hartwig und sein Team war die Organisation dieser Riesenfete eine Mammutaufgabe, die sie mit Bravour gemeistert hatten. "Für so einen kleinen Dorfverein ist das wirklich beachtlich", meinte Carmen Kick, der am Familiennachmittag im Detektivspiel die undankbare Rolle der Kassenräuberin zugefallen war. Tochter Dana fragte da gerade, ob sie jetzt gehen könne. "Klar, du hast wirklich viel geschafft", lobte die Mama. Tatsächlich trug das Gardemädchen eine Holzklammer mit der Aufschrift "Klammerchefin". Über 400 dieser Klammern hatte das Mädel mit den Namen von Helfern beschriftet: "Ich kann jetzt mit dem Lötkolben umgehen", merkte sie an.

Es gab hunderte solcher Aufgaben, tausende Kleinigkeiten waren zu beachten, Genehmigungen einzuholen und, und und. "Ein Fest in dieser Größenordnung oder auch nur das Oktoberfest können wir nicht jedes Jahr stemmen", erteilte Hartwig Begehrlichkeiten eine klare Absage. "Den Helfern ist das nicht zuzumuten, jeder ist am Limit."

Dennoch sei das Ganze "sensationell" gelaufen, der Oktoberfestabend mit der bekannten Band "Frontal Party Pur" aus Bayern war mit über 700 Feiernden im großen Festzelt auf dem Parkplatz am Freizeitbad ein Publikumsmagnet.

Auch zum Familiennachmittag mit eigenem Spiel- und Aktionsbereich für Kinder machten 60 Nachwuchsdetektive beim spannenden Rätselspaß mit. Und morgens waren es beim Gottesdienst mit Gemeindediakon Thomas Pilz zum Thema "Lachen hat seine Zeit", musikalisch wunderbar begleitet von Sängerin Jeannette Friedrich, beide aus Ladenburg kommend, nicht weniger Besucher.

"Wir sind geschafft, aber sehr glücklich", merkte Hartwig abschließend an. "Es war ein voller Erfolg, und wir konnten unseren Verein super präsentieren. Und wir haben neue Leute für die Kummetstolle gewinnen können." So soll es sein. Doch noch wartete der Abbau: "Danach wollen wir alle erst mal nur schlafen", sagte Timm Hartwig. Zum Abschluss der Großveranstaltung ließen alle anwesenden Kinder Luftballons in Blau und Silber - Weiß hätte man als zweite Vereinsfarbe nicht so gut gesehen - in den Himmel steigen. Zwar ein wenig verfrüht, denn das Kommando "Seid ihr soweit?" war eigentlich nur als Einleitung zum Start gedacht, aber auch das schadete nicht. Ein schönes Bild bot sich den Gästen dar, zumal sich der September an diesem Sonntag milde gestimmt und sonnig zeigte.