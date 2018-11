Was anmutete wie eine klassische Weihnachtsfeier, war ein Zusammenkommen von Vertretern vieler Kulturen - die alle in Weinheim leben und für die das Weihnachtsfest ebenfalls einen hohen Stellenwert einnimmt. Foto: Kreutzer

Von Matthias Kehl

Weinheim. Lebkuchen, Christstollen und Kerzen stehen auf den weihnachtlich gedeckten Tischen. Auf den ersten Blick wirkt die Weihnachtsfeier der Gruppe "Deutsch me" unter dem Dach der alten Uhlandschule ganz klassisch. Doch für die aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und Eritrea Geflüchteten sowie die Mitarbeiter des Stadtjugendrings Weinheim, des Arbeitskreises Asyl und des DRK ist sie vor allem eins: ein Austausch der Kulturen. Die Deckenlampen werden ausgeknipst, lediglich das Licht der Kerzen erhellt den Raum, als Salem Mouzine, vor eineinhalb Jahren aus Tunesien nach Deutschland gekommen, die muslimische Version der Weihnachtsgeschichte aus der 19. Sure des Korans vorträgt.

"Deutsch me" kümmert sich nicht nur um Kultur

Das Kapitel "Mariyam", welches er den über 20 aufmerksam lauschenden Gästen der Weihnachtsfeier in der deutschen Fassung präsentiert, erzählt von der Geburt Jesu Christi durch die "Jungfrau Maria". Die Anwesenden nicken dabei. Es wird deutlich, dass das Weihnachtsfest auch außerhalb des Christentums eine Bedeutung hat. "Begegnung, Austausch, Integration - wir möchten hier kulturelle Zusammenführung schaffen", sagt Berndt Güntzel-Lingner, Leiter des ehrenamtlichen Standort-Teams der Flüchtlingsunterkunft in der Heppenheimer Straße. Seit Mitte August trifft sich die Gruppe "Deutsch me" nun jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat.

"Von Behördengängen, über Schulangelegenheiten und Deutsch-Unterricht - unser Aufgabenbereich ist sehr vielfältig", erklärt Güntzel-Lingner. "Der Anstoß kam damals von einigen syrischen Familien, die sich nach ihrer Ankunft in Deutschland und der Unterbringung im Flüchtlingsheim mehr Begegnung mit der hiesigen Kultur wünschten", sagt Ellen Herzhauser, die mit Güntzel-Lingner und Martin Wetzel, Geschäftsführer des Stadtjugendrings, sowie zusätzlicher Unterstützung des Arbeitskreises Asyl die Gruppe betreut. Salem Mouzine widmet sich nun wieder seinen drei Töchtern, die er an diesem Abend mitgebracht hat.

"Meine Frau kommt später dazu, sie hat Spätschicht", berichtet er. Wie seine Ehefrau macht Mouzine eine Ausbildung zum Altenpflegeassistenten. Der gelernte Techniker wagt mit Anfang 40 einen beruflichen Neuanfang, da er sich so bessere Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt ausrechnet.

Ellen Herzhauser schenkt frisch gemachten Tee aus und eröffnet das Buffet, das an diesem Abend hauptsächlich von der afghanischen Fraktion beigesteuert worden ist. "Das ist Kabuli" verrät Navid Hakimzada, "eine Spezialität aus Reis, Fleisch, Rosinen und Karotten" und zeigt auf die drei großen Tabletts, die auf dem Nebentisch bereitstehen. Der 28-Jährige, gelernte Logistik-Fachmann, kam im April 2016 aus Afghanistan nach Deutschland und fungiert als Übersetzer der persischen Sprache. Genau wie Nasri Shafee, der zusätzlich in Weinheim in der Gastronomie arbeitet und an diesem Abend zum ersten Mal an der Runde teilnimmt.

Von der Weststadtgemeinde Weinheim stößt Pfarrer Friedel Goetz mit zwei Konfirmandinnen dazu. Sie haben selbst gebackene Plätzchen mitgebracht, die sie in der Runde verteilen. Die Konfirmandinnen Janina und Celine erzählen über die deutschen Bräuche zur Weihnachtszeit, Pfarrer Goetz führt dies danach weiter aus. Einige Rückfragen kommen aus der Runde, es herrscht reger Austausch.

Für den Zweitklässler Hassan Shojaie, der mit seiner Schwester Samira teilnimmt, ist vieles nicht neu. "Das habe ich doch schon in der Schule gelernt", sagt er, als es um die Bedeutung des Nikolauses geht. Danach stimmt Berndt Güntzel-Lingner auf der Gitarre die Weihnachtsklassiker "Stille Nacht" und "Leise rieselt der Schnee" an: Das klassische Stimmungsbild einer Weihnachtsfeier, die in dieser Konstellation jedoch eine ganz besondere ist.