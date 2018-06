Weinheim/Mannheim. (keke) Wie gelingt die Integration Geflüchteter in Arbeit und Ausbildung in der Praxis? Darüber diskutieren Unternehmensvertreter am heutigen Weltflüchtlingstag in der Popakademie Mannheim. Neben der Freudenberg Gruppe sind unter anderem SAP, John Deere und Würth auf der Veranstaltung der UN-Flüchtlingshilfe und des Netzwerks "Unternehmen integrieren Flüchtlinge" vertreten.

"Unser Ziel ist es, Geflüchteten mit einer fundierten Berufsausbildung langfristige Perspektiven aufzuzeigen", erklärt Rainer Kuntz, Leiter des Freudenberg-Ausbildungszentrums. Seit September 2017 absolvieren hier fünf Geflüchtete eine technische Ausbildung für Metallberufe mit dem Verbundpartner Faber - finanziert von der Freudenberg-Hilfsaktion für Geflüchtete.

Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren sei eine zentrale Aufgabe für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, so Kuntz. "Als eines der größten Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar nimmt Freudenberg diese Herausforderung an und bietet Geflüchteten die Möglichkeit, eine duale Berufsausbildung zu machen." In den kommenden Jahren sollen zwölf bis 15 Geflüchtete eine Ausbildung beginnen.

Freudenberg unterstützt die Integration von Flüchtlingen mit einer Spendensumme von rund drei Millionen Euro. Begonnen hatte das Ganze mit einer Hilfsaktion. Von September bis Ende Dezember 2015 rief das Unternehmen alle Mitarbeiter, Pensionäre und Gesellschafter zu einer weltweiten Spendenaktion auf. Für jeden Euro gab Freudenberg zwei weitere Euro hinzu und verdreifachte damit die Summe.

Insgesamt kamen so annähernd 1,6 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe zusammen. Darüber hinaus stellt Freudenberg für die Integration der Flüchtlinge bis 2019 eine weitere Million Euro bereit. Die Freudenberg Stiftung, die sich seit Jahrzehnten sozialen Projekten widmet, wird vom Unternehmen zweckgebunden mit einer weiteren halben Million Euro gefördert.

Einen Schwerpunkt bilden die Sprachförderung und Bildungsangebote, die den Weg zur Integration ebnen. Bisher hat Freudenberg durch seine Initiative mehr als 70 Projekte unterstützt - von der lokalen Bürgerinitiative bis hin zur internationalen Kooperation. Freudenberg-Mitarbeiter haben sich deutschlandweit in den Projekten engagiert.

Als Beitrag zur Partnerschaft mit dem Goethe-Institut förderte Freudenberg bis Mai 2017 Deutschkurse für junge Flüchtlinge, die im Asylverfahren noch keinen Anspruch auf staatlich geförderten Unter-richt haben. Darüber hinaus unterstützte Freudenberg die Weiterentwicklung von Lehrmitteln für Flüchtlinge an allen Goethe-Instituten in Deutschland. Damit wurden 229 ehrenamtliche Sprachbegleiter, darunter auch Freudenberg-Mitarbeiter, in ihrer Arbeit mit Geflüchteten unterstützt.

Zudem erhielten 78 geflüchtete Kinder und Jugendliche den Zugang zu insgesamt 26 Kurswochen Deutschunterricht an einem der Goethe-Institute in Deutschland. Seit Februar 2016 ist Freudenberg Partner der Initiative "Wir zusammen" der deutschen Wirtschaft. Mit der gemeinsamen Aktion wollen die Unternehmen einen Beitrag leisten, Geflüchtete in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Nicht zuletzt soll die Initiative andere Unternehmen zum Mitmachen motivieren.

Darüber hinaus unterstützt Freudenberg internationale Hilfsorganisationen wie die Organisation act!onaid, die Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos versorgt. Auch das Rote Kreuz im griechischen Grenzdorf Idomeni erhielt eine Spende für Soforthilfe.

Zu den unterstützten Organisationen zählen schließlich auch die Deutsche Welthungerhilfe und Misereor, die unter anderem in Syrien, im Libanon und im Irak Hilfe leisten.