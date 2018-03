Edingen-Neckarhausen. Es ist eine Besonderheit der Kommunalpolitik, dass Entscheidungen des Gemeinderats das Gremium genauso treffen wie alle anderen Bürger. So verwundert es nicht, dass sich die Begeisterung im Verwaltungsausschuss in Grenzen hielt, als Bürgermeister Simon Michler vorschlug, die Grundsteuer zu erhöhen. Das Ach und Weh zog sich durch alle Fraktionen. "Den Bürgern eine Grundsteuererhöhung aufzubürden, ist immer eine schwierige Entscheidung", sagte etwa Bernd Grabinger (CDU). Da die Kasse der Gemeinde aber so klamm ist, stimmten letztlich alle Ausschussmitglieder dafür, dem Rat für seine Sitzung am kommenden Mittwoch zu empfehlen, dem Verwaltungsvorschlag zu folgen.

Was aber versteht man unter der Grundsteuer? Wie wird sie berechnet? Und was hat die Gemeinde eigentlich davon? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

> Was ist die Grundsteuer? Wer Grundeigentum besitzt, zahlt in der Regel einmal im Jahr Grundsteuer. Es existieren zwei Formen: Die Grundsteuer A betrifft Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft mit Flächen, Betrieben und Gebäuden. Wesentlich wichtiger für Kommunen ist die Grundsteuer B auf gewöhnliche Baugrundstücke inklusive Immobilien.

Auch Mieter können für die Grundsteuer zur Kasse gebeten. Wenn es im Mietvertrag aufgeführt ist, kann der Vermieter die Kosten auf sie umlegen. Die Grundsteuer betrifft somit den Bewohner einer Einzimmerwohnung genauso wie den Villenbesitzer, unterscheidet sich aber in der Höhe. Bürgermeister Simon Michler nannte sie in der Sitzung des Verwaltungsausschusses daher eine "sehr soziale Steuer". Michler: "Je mehr Eigentum man hat, desto mehr zahlt man auch."

> Wie wichtig ist sie für Gemeinden? Die Einnahmen aus der Grundsteuer stehen allein den Gemeinden zu. Sie zählt daher zu den wichtigsten Quellen für Kommunen, um an Geld zu kommen. Soll die Haushaltslage verbessert werden, greifen viele darauf zurück, die Hebesätze zu erhöhen. Auf alle weiteren Elemente, die zur Berechnung der Steuer führen, haben Kommunen keinen Einfluss.

> Wie hoch sind die Hebesätze in Edingen-Neckarhausen aktuell? Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt bei 335 Prozent. Das machte 2017 mehr als 1,7 Millionen Euro aus. Für die Grundsteuer A beträgt der Hebesatz 320 Prozent. Das brachte der Gemeinde im vergangenen Jahr rund 25.000 Euro ein. Beide Hebesätze wurden seit 2011 nicht verändert. Mit der Grundsteuer B lag Edingen-Neckarhausen bislang auf Platz 33 aller 54 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis, wie aus dem Kommunalen Finanzbericht 2017 hervorgeht. Im Kreis betrug der Hebesatz demnach im Durchschnitt 347,1 Prozent. Schriesheim erhöhte ihn gerade von 345 auf 390 Prozent. Spitzenreiter ist Neckarbischofsheim mit 485 Prozent.

> Wie sehr sollen die Hebesätze in Edingen-Neckarhausen steigen? Die Verwaltung schlägt vor, beide Hebesätze rückwirkend zum Januar 2018 auf 360 Prozent zu erhöhen. Das würde bei der Grundsteuer B Mehreinnahmen von rund 128.000 Euro bedeuten.

> Wie wird die Grundsteuer B berechnet? Zunächst legen die Finanzämter für jedes Grundstück den Einheitswert fest. Für dessen Berechnung gibt es zwei Verfahren, der Einfachheit halber wird nur auf das Ertragswertverfahren eingegangen, nach dem etwa Ein- oder Zweifamilienhäuser bewertet werden. Dafür wird die Jahreskaltmiete, die ein Bewohner zum 1. Januar 1964 entrichten müsste, mit einem Vervielfältiger multipliziert. Dieser berücksichtigt etwa Größe und Ausstattung des Hauses. Da für den Einheitswert als Stichtag Januar 1964 herangezogen wird, kommt es vor, dass ein Haus, das heute für 250.000 Euro verkauft wird, nur einen Einheitswert von 30.000 Euro haben kann.

In einem zweiten Schritt wird der Einheitswert mit der Grundsteuermesszahl multipliziert. Sie richtet sich nach der Art der Bebauung. Einfamilienhäuser bis zu einem Einheitswert von rund 38.000 Euro haben etwa eine Grundsteuermesszahl von 2,6 Promille. Das Ergebnis wird schließlich mit dem Hebesatz der Gemeinde multipliziert.

> Ein fiktives Rechenbeispiel: Eine Familie besitzt ein Einfamilienhaus in Edingen-Neckarhausen aus dem Jahr 1970. Das Finanzamt legt dafür einen Einheitswert von 30.000 Euro fest. Die Grundsteuermesszahl liegt in diesem Fall bei 2,6 Promille, der aktuelle Hebesatz bei 335 Prozent. Im Jahr macht das eine Grundsteuer von etwa 261 Euro aus. Wenn der Gemeinderat der Steuererhöhung zustimmt, bedeutet das im Rechenbeispiel Mehrkosten von rund 20 Euro.

> Wie sieht die Zukunft der Grundsteuer aus? Das Bundesverfassungsgericht prüft derzeit, ob die veralteten Einheitswerte gegen das Grundgesetz verstoßen. Eine Reform der Grundsteuer könnte zu einer massiven Mehrbelastung von Eigentümern und Mietern führen.

> An welche Stelle sollten sich Bürger bei Widersprüchen zur Grundsteuer wenden? Ansprechpartner ist das Finanzamt, da sich der Widerspruch nicht gegen den Hebesatz der Gemeinde richten kann sondern gegen den Einheitswert.