Ilvesheim. (pol/mare) Im Mahrgrund in der Scheffelstraße in Ilvesheim hat sich am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Nach ersten Informationen kam es zu dem Crash, da die Vorfahrt missachtet wurde. Es soll laut Polizei zwei Verletzte geben. Aufgrund des Unfalls kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Weitere Infos liegen aktuell noch nicht vor.