Ilvesheim. (dpa/lsw) Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Mittwochabend beide Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, war eine 23-Jährige mit ihrem Wagen in einer Kurve in Ilvesheim zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Wagen eines 78-Jährigen zusammen. Beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei regelte den Verkehr.