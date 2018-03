Mannheim. (pol/van) Glück im Unglück hatten zwei Hasen, die bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Dienstag gerettet wurden. Das Feuer brach gegen 10.45 Uhr in einem Wohnzimmer im ersten Obergeschoss des Hauses in der Maikammerer Straße aus. Die Bewohnerin nach Angaben der Beamten leicht verletzt, sie atmete offenbar Rauchgas ein.

Eine Bewohnerin im zweiten Obergeschoss hatte zuvor den Alarm des Rauchmelders gehört, Rauchgeruch wahrgenommen und die Polizei verständigt.

Die Feuerwehr brach daraufhin die Wohnungseingangstüre auf und lösche den Brand im Wohnzimmer. Aufgrund der Verrußung und des Löschmitteleinsatzes ist die Wohnung derzeit unbewohnbar, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Feuerwehr konnte zwei Hasen, die sich in einem Käfig im Eingangsbereich befanden, retten. Zur weiteren Versorgung wurde die Tierrettung verständigt. Die Brandursache ist unklar. Der Polizeiposten Heddesheim ermittelt.