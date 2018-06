Feuerleute sicherten den Minivan mit Arbeitsleinen an einem Baum... Foto: Freiwillige Feuerwehr Ladenburg​​

Das Wasser auf dem Weg stand so hoch, dass es ins Wageninnere eindrang. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ladenburg​

Ladenburg. (pol/rl) Am Freitag gegen 17 Uhr war eine 35-jährige Minivan-Fahrerin auf dem Fuß- und Radweg in der Nähe der Neckarfähre unterwegs. Laut Polizeibericht hatte sie versucht auf Schleichwegen zur Neckarfähre zu gelangen. Als sie rund 300 Metern über den Weg gefahren war, auf dem das Neckarwasser etwa 50 Zentimeter hoch stand, ging der Wagen aus und ließ sich nicht mehr starten. Die 35-Jährige rief daraufhin die Polizei an.

Rettungskräfte der Feuerwehr, des DRK Ladenburg und der Polizei kamen daraufhin zum Neckarufer, um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die 35-Jährige konnte den Minivan selbständig verlassen und wurde von der Feuerwehr versorgt.

Mit im Fahrzeug saß auch ein Kleinkind der Frau in einer Babytrageinrichtung. Aufgrund des starken Hochwassers konnte die Feuerwehr den Minivan nur sichern, aber nicht bergen, sodass Mutter und Kind von einem Streifenwagen des Polizeireviers Ladenburg nach Hause gefahren wurden. Beide blieben bei der Aktion unverletzt.

Hinweis: Die Polizei rät dringend sich von hochwassergefährdeten Bereichen fernzuhalten, Absperrung zu befolgen, diese nicht zu umfahren um sich und andere nicht zu gefährden.